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Прокачка нефти остановлена в Словакии после ремонта на украинском участке "Дружбы"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокачка нефти была остановлена в 6:30 на нефтеперекачивающей станции Будковице (Словакия) из-за возникшего воздушного пузыря после проведения регламентных работ украинскими специалистами на Прикарпатском участке МН "Дружба", сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Предполагается, что уже сегодня работа нефтепровода выйдет на штатный режим", - добавил он.

"Из негативных тенденций последнего времени необходимо обратить внимание на участившиеся остановки по внешнему электроснабжению перекачивающих станций. В июне месяце - это две-три остановки ежедневно. Например, за прошедшие сутки в Ленском РНУ электричество отключалось на 58 минут, потери в перекачке - 5,5 тыс. тонн, в Бугурусланском РНУ - на 30 минут, потери в перекачке - 305 тонн, в Ярославском РНУ - 41 минут с потерей 1,6 тыс. тонн. Далеко не всегда это связано с прохождением грозового фронта. Для компенсации потерь приходится использовать усиленный режим, что несет ненормативные расходы и электроэнергии, и ресурсов насосов", - подчеркнул Демин.

Он сказал также, что во всех портах погода рабочая, в Козьмино и Приморске штиль. "Из-за отсутствия движения воздуха налив идет на сниженном режиме - возможна опасность превышения концентрации паров. Опаздывающих танкеров нет. Прием в систему и поставки на НПЗ в целом идут по графику", - добавил Демин.

Словакия Дружба

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