Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

В МТС заявили о планах выйти на рынок облигаций к концу года

В МТС заявили о планах выйти на рынок облигаций к концу года
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МТС планирует снова выйти на рынок облигаций к концу года, заявил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, выступая на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии" Cbonds.

"К концу года, октябрь, может быть", - заявил Смирнов, отвечая на вопрос о планах по размещению.

Он добавил, что ждет коррекции, а запас ликвидности помогает компании пережить турбулентность. Кроме того, как пояснил представитель МТС, давит тот факт, что ставки по сравнению с прошлым годом совершенно на других уровнях, "можно занимать в тех же спредах, но на 2 п.п. выше".

Он пояснил, что на данный момент компания "пересиживает турбулентность", пока инвесторы ждут дальнейшего роста ставок.

"Мы тоже считаем, осенью, если ничего плохого глобально не произойдет, будет такой разворот рынка с точки зрения количества и объемов размещения", - добавил исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев, комментируя ожидания по конъюнктуре.

Смирнов в свою очередь напомнил, что МТС в этом году разместила социальные облигации на 4,5 млрд рублей. Подготовка к такой сделке заняла год и позволила на будущее отладить процессы.

"Мы туда активно бежим (в сегмент инструментов ESG - ИФ). Это важно, мы видим, что эту тему поддерживают в том числе и наши миноритарные акционеры, то есть они задают вопросы, они довольны, что такие сделки есть. Это будущее рынка", - считает Смирнов.

МТС

Новости

Прокачка нефти остановлена в Словакии после ремонта на украинском участке "Дружбы"

Цена Brent стабилизировалась у максимальной за 2,5 года отметки

Цена Brent стабилизировалась у максимальной за 2,5 года отметки

Капитализация Microsoft превысила $2 трлн

Четвертование сверхприбылей. Обобщение

Microsoft презентовала новую ОС Windows 11

Microsoft презентовала новую ОС Windows 11

Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС

Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС

ФТС РФ возбудила дело против IKEA за недоплату пошлин на 1 млрд руб.

Йеллен допустила угрозу дефолта США при отказе повысить потолок госдолга

Йеллен допустила угрозу дефолта США при отказе повысить потолок госдолга

РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины

РФ заберет у металлургов свыше 160 млрд руб. через пошлины

Минэкономразвития предложило временные экспортные пошлины на цветмет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');