В МТС заявили о планах выйти на рынок облигаций к концу года

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МТС планирует снова выйти на рынок облигаций к концу года, заявил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, выступая на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии" Cbonds.

"К концу года, октябрь, может быть", - заявил Смирнов, отвечая на вопрос о планах по размещению.

Он добавил, что ждет коррекции, а запас ликвидности помогает компании пережить турбулентность. Кроме того, как пояснил представитель МТС, давит тот факт, что ставки по сравнению с прошлым годом совершенно на других уровнях, "можно занимать в тех же спредах, но на 2 п.п. выше".

Он пояснил, что на данный момент компания "пересиживает турбулентность", пока инвесторы ждут дальнейшего роста ставок.

"Мы тоже считаем, осенью, если ничего плохого глобально не произойдет, будет такой разворот рынка с точки зрения количества и объемов размещения", - добавил исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалев, комментируя ожидания по конъюнктуре.

Смирнов в свою очередь напомнил, что МТС в этом году разместила социальные облигации на 4,5 млрд рублей. Подготовка к такой сделке заняла год и позволила на будущее отладить процессы.

"Мы туда активно бежим (в сегмент инструментов ESG - ИФ). Это важно, мы видим, что эту тему поддерживают в том числе и наши миноритарные акционеры, то есть они задают вопросы, они довольны, что такие сделки есть. Это будущее рынка", - считает Смирнов.