Рынок акций РФ вышел в небольшой плюс благодаря нефти и растущим индексам в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, торговавшийся практически весь день в боковом диапазоне, к концу основных дневных торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря растущей нефти и позитивной динамике индексов в США; при этом индекс РТС продемонстрировал более уверенный рост за счет укрепления рубля.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3831,84 пункта (+0,22%), индекс РТС - 1672,08 пункта (+0,43%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,9%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), обыкновенные бумаги "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%, "префы" выросли в цене на 0,2%), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), ВТБ (+0,2%).

Подешевели акции "ММК" (-2,9%), "Русала" (-2,5%), "НЛМК" (-2,3%), расписки OZON (-2,3%) и TCS Group Holding (-0,7%), бумаги "Московской биржи" (-1,8%), "Северстали" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Полюса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%). Лидерами падения по-прежнему выступили ценные бумаги металлургических компаний под давлением новостей о введении временной экспортной пошлины.

Доллар США снизился к 18:50 до 72,20 руб. что на 10,5 копейки ниже закрытия четверга.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за позитивной динамикой американского рынка акций, отмечавшейся накануне. В то же время европейские фондовые индикаторы уже не имели ярко выраженной единой динамики после роста накануне, что говорило об ослаблении "бычьих" настроений на мировых рынках. При этом американские фондовые индексы умеренно выросли в пределах 0,1-0,5% в начале торгов 25 июня на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором для американского рынка акций стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры. Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков. Федеральная резервная система объявила в четверг, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций могут быть сняты после 30 июня. Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

В свою очередь цены на нефть после легкой отрицательной коррекции ближе к вечеру пятницы вновь вышли в плюс. Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $76,01 за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74 за баррель, что на 0,95% выше закрытия четверга.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Как сообщил Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально. Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран. Кроме того, беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

По мнению директора департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрея Верникова, "российский рынок остается очень перспективным и для инвесторов, и для спекулянтов, хотя три дня подряд индекс РТС "буксует". Сейчас время инвесторов, но будет время и спекулянтов. Коррекция к долгосрочному росту часто происходит в форме трех дней падения по 5%. Тогда спекулянты активизируются. Первую волну снижения "быки" выкупили на этой неделе, а вторую волну не выкупят. Покупать ли сейчас акции в момент, когда индекс РТС показывает рост пятый месяц подряд, решать не мне. Я бы обождал более выгодных цен на российские акции. Но и "шортить" акции "широким фронтом", пока цены на нефть находятся в "зоне быков", и, скорее всего, будут там находиться до заседания ОПЕК+ 1 июля, глупо. Так же глупо "шортить" наши акции в тот момент, когда индекс развивающихся рынков от MSCI показывает боковую динамику".

По словам аналитика компании "Финам" Игоря Додонова, российские фондовые индексы в ходе торгов пятницы менялись несущественно, отыгрывая определенное ослабление "бычьих" настроений на мировых финансовых рынках. Так, азиатские рынки сегодня закрылись в плюсе, однако на биржах Европы преобладали смешанные настроения. При этом лидерами снижения вновь выступили акции металлургических компаний, на которые продолжают "давить" планы правительства РФ ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные госзаказчиками на фоне стремительного роста цен на нее.

По подсчетам аналитиков Промсвязьбанка, прямое влияние уплаты временных экспортных пошлин снизит ожидаемую EBITDA ведущих игроков сталелитейной отрасли на 2021 год в среднем на 7% (по НЛМК, в силу большей экспортной ориентированности, снижение больше - 9%); полный возможный эффект (с учетом частичной ребалансировки и внутренних цен), в негативном сценарии, может составить в среднем чуть больше 11%. "Тем не менее, даже с учетом пяти месячных пошлин, EBITDA "фишек" отрасли вырастет в 1,6-1,9 раза, а чистая прибыль - в 1,5-2,6 раза. В цветмете в обоих сценариях придется заметно пересмотреть "вниз" прогноз по EBITDA "Русала" (9% и 18% соответственно), а для "Норникеля" - лишь на 4% и 7% соответственно. И тут заметный рост доходов в годовом сопоставлении также сохранится. В целом учет этих сценариев по пошлинам может привести к просадке котировок акций большинства ведущих металлургов в пределах 6-10%, а НЛМК и "Русала" - до 15-20%, что отчасти уже и было учтено рынком вчера", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 69,9 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 6,4 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,97 млрд рублей на бумаги "НЛМК").