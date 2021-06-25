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Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на фоне спроса на риск

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на риск и развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 72,17 руб. в 19:00, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,17 руб., подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,8 копейки - до 78,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне спроса на риск и дорожающей нефти. Повышению аппетита инвесторов к рисковым активам способствовали неоднозначные данные Минторга США о майских доходах и расходах американцев, свидетельствующие об отсутствии новых поводов к разговорам о повышении ставки.

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С одной стороны, статданные указали, что доходы населения США в мае снизились меньше, чем ожидалось. Доходы в минувшем месяце сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев не изменились. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 2,5% и повышения расходов на 0,4%.

Снижение доходов населения США продолжается второй месяц подряд и связано с завершением ряда стимулирующих программ, в рамках которых американцы получали выплаты. В апреле падение доходов составило 13,1%.

Позитивным фактором для рынка также стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период июня. В пятницу компании перечислили в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. В понедельник им предстоит выплатить налог на прибыль. При этом, по оценкам аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет превышает майские показатели. В целом объем налоговых платежей оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в пятницу и могут продемонстрировать недельный подъем пятую неделю подряд. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на фоне восстановления мировой экономики, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу увеличилась на 0,65% - до $76,05 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,04% - до $74,04 за баррель.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Как сообщало Dow Jones со ссылкой на источники, ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Участники рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль несколько растерял импульс роста, набранный им с начала этой недели, однако котировки нефти и перспективы их дальнейшего роста могут оказать позитивное влияние на него в ближайшее время. "Даже несмотря на то, что страны ОПЕК+ на следующей неделе собираются обсудить увеличение предложения нефти, глобальное восстановление спроса, вероятно, будет набирать обороты быстрее, чем предложение на фоне открытия экономик, начала автомобильного сезона в США и открытия курортного сезона в Европе. Также рубль может найти поддержку в слабости доллара к корзине основных валют, реагирующего на риторику многочисленных официальных лиц после заседания ФРС 15-16 июня, поддерживающих тезис о временном характере инфляции", - говорит Наумова.

"В начале второй половины дня пара "доллар-рубль" опускалась ниже 72,1 руб., обновив минимум за последние полторы недели. Помимо общего улучшения настроений инвесторов на глобальных рынках и сохранения котировок нефти вблизи отметок, максимальных более чем за два года, рубль, по всей видимости, продолжал получать в пятницу поддержку от остаточной конвертации валюты в рамках проведения крупных налоговых платежей", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,66 копейки, до 72,1694 руб., и уменьшил курс евро на 13,64 копейки, до 86,1919 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи отступил в пятницу на 17,26 копейки по отношению к четвергу и составил 72,1192 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 12,88 копейки и составил 72,158 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 451,344 млн, из которых $669,544 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 781,8 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 11,15 копейки, до 86,1441 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 9,81 копейки и составил 86,1999 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR475,69 млн, из которых EUR166,577 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,113 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов пункт (б.п.) - до 5,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 5,77% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.

курсы валют рубль доллар евро

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