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Техобслуживание "Турецкого потока" завершат на полдня раньше

Газ пойдет уже вечером в понедельник

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Плановое техническое обслуживание морского газопровода из России в Турцию "Турецкий поток" завершится на полдня раньше графика - уже в 19:00 по московскому времени, сообщает турецкий трубопроводный оператор Botas.

Ранее планировалось, что газопровод не будет работать с утра 22 июня до утра 29 июня.

Остановка связана с проведением ежегодного планового технического обслуживания и основных диагностических работ. Работы будут выполняться компанией South Stream Transport B.V. - оператором морской газотранспортной системы.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

В 2020 году морской газопровод через Черное море "Турецкий поток", в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% от проектной мощности - по нему было транспортировано 13,51 млрд куб. м природного газа. В первом квартале 2021 года средняя загрузка выросла до 73%. В связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии - в "Газпроме" ожидают дальнейшего роста объемов транспортировки.

В сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

Botas Турецкий поток Турция

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