Промпроизводство в Москве выросло на 16% за пять месяцев 2021 года

Производство медицинских товаров увеличилось более чем на 87%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Москве с января по май 2021 году увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего выросла обрабатывающая промышленность, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность - рост составил 14,1%. (...) Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1%", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства во вторник.

Заммэра пояснил, что производство одних лекарств выросло на 38%. Кроме того, на 68,8% увеличился выпуск химических веществ и продуктов, что объясняется ростом производства моющих, чистящих и полирующих средств, дезодорантов и других продуктов.

В 2,6 раза за указанный период увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий.

По данным пресс-службы, рост промпроизводства благоприятно повлиял на инвестиционный климат Москвы.

"По данным Росстата, инвестиции столичных компаний в первом квартале 2021 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за последнее десятилетие объем инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,7 раза. На Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций.