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"Мегафон" опробует формат передвижных магазинов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Оператор связи "Мегафон" сообщил, что опробует формат передвижных магазинов в Краснодарском крае.

В компании объяснили, что мобильный магазин позволит предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, этот формат поможет оценить перспективы открытия традиционных салонов.

"Мегафон" планирует запустить нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

Мобильный магазин - это автодом площадью 10 квадртных метров. Машина создана по проекту "Мегафон Ритейла".

В передвижном магазине можно подключить услуги, приобрести сим-карты, смартфоны, аксессуары и портативную технику. Также там планируют наладить оформление заказов и доставку из интернет-магазина. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов, пообещали в компании.

"Некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - объяснил через пресс-службу коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

Мегафон Влад Вольфсон Кубань USM Алишер Усманов

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