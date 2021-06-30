Фондовый рынок США вырос во вторник, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Фондовый рынок демонстрирует подъем в последние недели на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики США и перспектив новых правительственных расходов. Тем не менее участники рынка сохраняют осторожность, опасаясь, что новые, более заразные штаммы COVID-19 могут замедлить восстановление мировой экономики или привести к сбоям поставок значимых товаров. Индекс S&P 500 может продемонстрировать рост по итогам пятого месяца подряд, Nasdaq может укрепиться по итогам семи месяцев из последних восьми. Между тем индикатор Dow Jones, вероятно, покажет снижение по итогам месяца, пишет CNBC.

Опубликованные во вторник статистические данные показали, что индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до максимума с начала пандемии. Индикатор вырос до 127,3 пункта - максимума с февраля 2020 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Согласно пересмотренным данным, в мае значение индекса составило 120 пунктов, а не 117,2 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 119 пунктов с объявленного ранее майского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июне увеличился до 157,7 пункта по сравнению с 148,7 пункта в предыдущий месяц. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода взлетел до 107 пунктов со 100,9 пункта в мае.

Акции американских банков продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам торгов во вторник, хотя пять из шести крупнейших банков увеличили размер квартальных дивидендов после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США дала разрешение на это.

В том числе Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. поднимут их вдвое - соответственно до 70 центов на акцию и до 20 центов. Акции Morgan Stanley по итогам торгов прибавили 3,4%, тогда как Wells Fargo - подешевели на 2,2% соответственно.

Morgan Stanley также объявил о выкупе собственных акций на сумму $12 млрд в течение следующих 12 месяцев, Wells Fargo - на $18 млрд в ближайшие четыре квартала.

Бумаги Bank of America Corp. подешевели 1,6%, хотя банк сообщил, что повысит дивиденды до 21 цента с 18 центов на акцию. Тем временем акции JPMorgan Chase & Co. снизились на 0,1%, тогда как бумаги Goldman Sachs Group выросли на 1,1%. Банки повысят дивиденды до $1 с 90 центов и до $2 с $1,25 на акцию соответственно.

Котировки акций United Airlines Holdings уменьшились на 0,7%. Американская авиакомпания объявила о приобретении 270 узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, рассчитывая на восстановление туризма после пандемии коронавируса.

Акции Tesla Inc.потеряли в цене 1,2%. Аналитик UBS Патрик Хаммел понизил прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $660 с $730, отметив "ряд негативных факторов". Рекомендация для акций Tesla оставлена Хаммелом на уровне "нейтрально", пишет MarketWatch.

UBS также повысил прогнозную цену акций Ford Motor Co. до $16 с $13, акций General Motors Co. (GM) - до $79 с $75. Рекомендация UBS для акций Ford находится на уровне "нейтрально", GM - "покупать". Акции Ford подорожали на 0,3% по итогам торгов, GM - также на 0,3%.

Акции Capri Holdings Ltd подешевели на 0,6%, хотя компания, владеющая модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, повысила прогнозы выручки и прибыли без учета разовых факторов на 2022 финансовый год, стартовавший в конце марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 9,02 пункта (0,03%) и составил 34292,29 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 1,19 пункта (0,03%), поднявшись до 4291,80 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,83 пункта (0,19%) и составил 14528,33 пункта.