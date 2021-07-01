Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг слабо позитивной динамикой котировок blue chips благодаря растущей нефти и отскоку европейских фондовых площадок после их падения накануне; рост индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов составил 0,1-0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3847,09 пункта (+0,14%), индекс РТС - 1659,09 пункта (+0,32%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,2%.

Подорожали акции "Полюса" (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), ВТБ (+0,6%), "ММК" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Московской биржи (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене 0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%, "префы" выросли также на 0,2%), "Норникеля" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-7,4%), "Русала" (-1%), "МТС" (-0,4%), "Яндекса" (-0,2%), расписки Ozon (-0,2%).

Доллар США к 10:01 снизился на МосБирже на 10 копеек по отношению к закрытию среды, до 73,035 руб./$1.

Заметное падение ценных бумаг "АЛРОСА" и "ОГК-2" (на 6,5-7,5%) является следствием дивидендной отсечки по эти акциям, состоявшейся накануне на Московской бирже с учетом расчетов "Т+2".

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в среду - в последний день второго квартала и первого полугодия, при этом S&P 500 достиг нового рекордного уровня закрытия. Подъем фондового рынка в последние дни отчасти обусловлен ослаблением опасений по поводу ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Данные по рынку труда США

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне увеличилось на 692 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP), опубликованные в среду. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали создание 600 тыс. новых рабочих мест. Респонденты The Wall Street Journal ожидали появления 550 тыс. новых рабочих мест.

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Биржи Гонконга закрыты в четверг в связи с праздником (День образования специального административного района). Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,36%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 по Москве снизился на 0,49%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:20 потерял 0,53%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 вырос на 0,27%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне снизился до минимума за последние три месяца на фоне роста заболеваемости COVID-19 и проблем с поставками. Индикатор опустился до 51,3 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 51,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В свою очередь, европейские фондовые площадки после заметного падения накануне в четверг утром пытаются скорректироваться вверх, что оказывает поддержку и российскому рынку акций.

Нефтяной рынок продолжает расти

Нефтяной рынок продолжает расти на фоне данных министерства энергетики США о снижении запасов сырья в стране. Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд - на 6,7 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение резервов на 4,7 млн баррелей.

В центре внимания экспертов - конференция ОПЕК, заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК+: все они пройдут в четверг. Министры ОПЕК+ 1 июля обсудят, нужно ли увеличить добычу нефти с учетом того, что запасы энергоносителей пришли в норму, цены находятся на доковидном уровне, а потребители жалуются на взвинчивание инфляции. Пока нет ясности относительно позиций лидеров стран-участников - России и Саудовской Аравии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в четверг составила $74,84 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $74,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,77 за баррель, что на 0,41% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $73,47 за баррель, поднявшись на 0,7%.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, "сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное повышение стоимости в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет, а японский Nikkei 225 снизился. Таким образом, состояние внешнего фона на начало торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением, его изменения будут в пределах 0,1-0,3%, в районе 3830-3850 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США".