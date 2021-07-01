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В РФ начался выпуск обновленного кроссовера Hyundai Creta

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге) в четверг запустил серийное производство обновленного кроссовера Hyundai Creta, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

Общий объем инвестиций в проект запуска обновленной модели составил около $100 млн. Тестовая сборка началась в мае 2021 года. Для начала выпуска второго поколения автомобиля была модернизирована производственная линия, в том числе появился робот с искусственным интеллектом.

У обновленной модели, как и у первого поколения, будут 2 вида двигателя – 1,6 литра/123 л.с. и 2,0 литра/149 л.с. Будут доступны как механическая, так и автоматическая КПП. Кроме того, опционально будет доступен полный привод.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.

Hyundai Петербург

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