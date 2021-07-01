Акционеры "РусГидро" одобрили дивиденды за 2020 год в 0,053 руб. на акцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" на прошедшем в среду в заочной форме годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 10 июля.

Всего компания направит на выплаты 23,3 млрд руб. - в рамках дивидендной политики, которая предусматривает дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не ниже среднего за последние три года.

Ранее совет директоров "РусГидро" одобрил продление текущей дивидендной политики на следующие шесть лет.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "РусАлу".