Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Акционеры "РусГидро" одобрили дивиденды за 2020 год в 0,053 руб. на акцию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" на прошедшем в среду в заочной форме годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 10 июля.

Всего компания направит на выплаты 23,3 млрд руб. - в рамках дивидендной политики, которая предусматривает дивиденды в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не ниже среднего за последние три года.

Ранее совет директоров "РусГидро" одобрил продление текущей дивидендной политики на следующие шесть лет.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "РусАлу".

РусГидро

Новости

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода вырос на 26%

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в январе-мае в 3,7%

Путин подписал закон о "приземлении" Google и Facebook

Гендиректор Petropavlovsk Александров не прошел в совет директоров

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Европа начала газодефицитный июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');