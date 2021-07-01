VEON реализует опцион на продажу 45,57% алжирской Djezzy

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON объявил о реализации пут-опциона на продажу 45,57% в алжирском телеком-операторе Djezzy. В результате сделки долю VEON получит Алжирский национальный инвестфонд, который владеет контролем в операторе.

Сумма сделки будет определена позднее.

Продажа этого пакета позволит холдингу сосредоточиться на развитии основных активов VEON, говорится в пресс-релизе.

Выручка VEON в Алжире демонстрирует падение уже на протяжении длительного периода, особенно с начала пандемии коронавируса. Так, по итогам I квартала снижение выручки составило 14%, или 5,1% в местной валюте. Абонентская база оператора в I квартале составила 14,1 млн, из них 7 млн - пользователи сети 4G.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.