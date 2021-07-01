Рынок акций РФ к концу торгов растерял большую часть дневного роста

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи после обновления в середине дня исторического максимума (3879,5 пункта) перешел к отрицательной коррекции, рынок акций РФ к концу торгов 1 июля растерял большую часть дневного роста вслед за коррекцией нефтяных цен и снизившимся рублем.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3858,32 пункта (+0,43%), индекс РТС - 1656,61 пункта (+0,17%); цены "голубых фишек" к концу торгов на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%. При этом индексы вытащили в плюс ценные бумаги нефтегазовых компаний, которые оказались и в лидерах по объему торгов.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,5%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2%), "Роснефти" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Газпрома" (+0,8%), "Татнефти" (+0,5%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-6,5%), "НЛМК" (-1,1%), "ММК" (-1%), "Русала" (-1%), "Норникеля" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), расписки OZON (-2%) и TCS Group Holding (-0,8%), ценные бумаги "РусГидро" (-0,7%), "Полюса" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%, "префы" потеряли в цене 0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), Сбербанка (-0,1%, "префы" снизились в цене на 0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Доллар США к 18:50 по Москве вырос на "Мосбирже" на 23,5 копейки по отношению к закрытию среды, до 73,37 руб./$1.

Заметное падение ценных бумаг "АЛРОСА" и "ОГК-2", произошедшее 1 июля, является следствием дивидендной отсечки по этим акциям, состоявшейся накануне на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов в четверг. Инвесторы ждут данных по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу, чтобы оценить ход восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В то же время, европейские фондовые площадки после заметного падения накануне продемонстрировали 1 июля заметный отскок (+0,4-1,2%), что оказало поддержку и российскому рынку акций.

Американские фондовые индексы выросли в начале торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 вновь обновил рекордный максимум. Участники рынка оценивают статистические данные и следят за ситуацией с распространением коронавируса. Более оптимистичные новости по поводу COVID-19, вакцинации, смягчения ограничений, экономического роста и прибыли компаний подстегнули рост индексов. Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тыс. – до 364 тыс. человек (аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс.).

В центре внимания рынка на этой неделе - данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тыс. и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Нефть

Цены на нефть растут 1 июля вечером, хотя и несколько припали по отношению к дневным максимумам, трейдеры ждут решений ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 в четверг составила $75,65 за баррель, что на 1,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии (на пике роста стоимость достигала $76,74 за баррель). Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,83 за баррель, что на 1,85% выше итогового значения предыдущей сессии (дневной максимум был зафиксирован на отметке $76,22 за баррель).

Страны ОПЕК не обсуждали возможные уровни добычи с августа, этот вопрос был оставлен на заседание ОПЕК+, передал иранский журналист Реза Занди слова министра нефти Ирана Бижана Зангане. В своем вступительном слове президент конференции ОПЕК, министр энергетики Анголы Педро Азеведо отметил, что "важно продолжать декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ и наши тщательные усилия по мониторингу во избежание любой возможности для значительного избытка предложения в 2022 году". Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ стартовало в 17:30, полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 19:30.

С 1 июля вступают в силу новые, увеличенные квоты по добыче нефти странами ОПЕК+, а Саудовская Аравия снимает последний "транш" своих добровольных ограничений. С учетом снятия Саудовской Аравией добровольных ограничений добыча нефти странами ОПЕК+ может увеличиться на 841 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что страны ОПЕК+ примут решение увеличить добычу нефти в августе на 550 тыс. баррелей в сутки. Многие эксперты считают, что этого будет недостаточно, чтобы ослабить дефицит на нефтяном рынке.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались в плюсе, но отступили от максимумов дня. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи химии и нефтехимии, в наибольшем минусе находился индекс металлов и добычи. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Хуже рынка, как и днем ранее, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Индикатор "широкого рынка" S&P 500 при этом достиг очередного исторического максимума и расположился выше отметки 4300 пунктов. Статистика четверга показала падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 415 тыс. до 364 тыс., в то время как индексы деловой активности в промышленности оказались чуть хуже предыдущего месяца, но все еще указывали на расширение активности. В пятницу ежемесячный отчет по рынку труда за июнь, как ожидается, покажет ускорение занятости и снижение безработицы при ускорении темпов роста зарплат. В совокупности эти данные могут стимулировать страхи скорого сворачивания стимулирующих мер.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня и прибавляли около 1,5-2%. Котировки в течение сессии достигли новых пиков с 2018 года в ожидании решения ОПЕК+ по объемам нефтедобычи с августа. В СМИ появились сообщения о возможном ежемесячном наращивании производства на 400 тыс. баррелей в день до декабря текущего года, а также продлении сделки до конца 2022 года. В целом осторожный подход ОПЕК+ к увеличению нефтедобычи вполне может быть позитивно воспринят рынком", - полагает Кожухова.

Аналитик компании "Финам" Алексей Калачев отмечает, что российский фондовый рынок открыл второе полугодие продолжением роста, несмотря на далеко неоднозначный информационный фон. Накануне индексы США завершили сессию разнонаправленными изменениями вблизи исторических максимумов. Торги на азиатских площадках закончились преимущественно снижением. Однако европейские фондовые индексы заметно выросли. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в среду на Международном финансовом конгрессе, вновь подтвердила намерения поднять ключевую ставку. Это произойдет уже в июле, и не исключено, что сразу на 1 процентный пункт. Опубликованные данные по деловой активности вновь показали признаки замедления. Сезонно скорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от IHS Markit в июне составил 49,2 пункта, опустившись с майского показателя 51,9 пункта. Показатель ниже 50 балов принято считать признаком ухудшения деловой конъюнктуры. Однако ни ухудшение деловых настроений, ни ожидаемый рост ставок, ни высокие цифры по новой вспышке заболевания COVID-19 не помешали покупательным настроениям биржевых игроков, пока укрепляется рубль, дорожают нефть и газ, а прочие сырьевые экспортные товары не спешат далеко отступать от высоких ценовых уровней.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 98,39 млрд рублей (из них 19,5 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 13,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,31 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").