Петербуржец на моноколесе сбил ребенка

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела после наезда на ребёнка на моноколесе. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, вечером 30 июня в Красносельском районе Петербурга подозреваемый на электрическом моноколесе по неосторожности сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил различные травмы.

Дело расследуется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.