S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума шестую сессию подряд.

Поддержку рынку оказали статистические данные и рост цен на нефть, способствовавший подъему акций энергетических компаний.

Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако опасения по поводу состояния рынка труда и инфляции все еще сохраняются, пишет MarketWatch.

На этой неделе трейдеры ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 706 тысяч и снижение безработицы до 5,6% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) США наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Опубликованные в четверг статистические данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали до минимума с начала пандемии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 51 тысячу - до 364 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 415 тысяч, а не 411 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 390 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 60,6 пункта по сравнению с 61,2 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние пять месяцев. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 61 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Boeing Co. подорожали на 0,07%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, меняет главного финансового директора. Новым CFO Boeing с 27 августа 2021 года станет Брайан Уэст, ветеран General Electric Co. (GE). Он сменит на этом посту Грега Смита, проработавшего в должности CFO Boeing более десяти лет. Смит уйдет в отставку в июле.

Бумаги McCormick & Co. подешевели на 0,4%, хотя производитель специй отчитался о превзошедших прогнозы финансовых показателях во втором финквартале и улучшил собственный прогноз.

Котировки акций Krispy Kreme Inc. выросли на 20,5%. Американская сеть кофеен-кондитерских, известная своими пончиками, провела IPO на $500 млн, разместив акции по цене ниже планировавшейся. Как говорится в пресс-релизе компании, в ходе IPO было продано 29,412 млн акций по цене $17 за бумагу. Изначально компания планировала разместить 27 млн акций, ценовой диапазон IPO был заявлен на уровне $21-24 за бумагу.

Цена бумаг Micron Technology Inc. уменьшилась на 5,7%, хотя американский производитель чипов памяти увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале более чем в два раза благодаря высокому спросу на свою продукцию.

Бумаги Acumen Pharmaceuticals Inc. подскочили на 25,6% по итогам дебютных торгов. Биотехнологическая компания разместила акции по верхней границе диапазона. Acumen продала 10 млн акций по цене $16 за бумагу, объем IPO составил $160 млн.

Акции EverCommerce Inc. прибавили в цене 3,5%. Поставщик программного обеспечения для малых и средних компаний провел IPO на $324,7 млн, разместив акции по цене $17 за бумагу, что соответствует среднему значению ценового диапазона в $16-18 за акцию.

Акции нефтяных компаний дорожают вслед за подъемом цен на нефть. Котировки бумаг Occidental Petroleum Corp. выросли на 5,1%, Chevron Corp. - на 1,4%, Exxon Mobil Corp. - на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 131,02 пункта (0,38%) и составил 34633,53 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 22,44 пункта (0,52%), поднявшись до 4319,94 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 18,42 пункта (0,13%) и составил 14522,38 пункта.