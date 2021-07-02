СПАРК представил новое исследование платежной дисциплины бизнеса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские компании реже задерживают платежи поставщикам, чем в первую и вторую волну коронавируса, доля просрочек держится на уровне, который был до пандемии, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Динамика расчетов за последний год:

2 кв.2020 3 кв.2020 4 кв. 2020 1 кв. 2021 Счета, оплаченные без просрочки 60% 64% 67% 67% Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 22% 24% 23% 26% Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 18% 12% 9% 8%

Стабилизация ситуации с расчетами наметилась еще в четвертом квартале 2020 года, подтвердилась в первом квартале 2021 года, а данные за апрель и май указывают на вероятное сохранение уровня и во втором квартале текущего года. Так, в апреле доля счетов, оплаченных без просрочки, составила 66,8%; с просрочкой до 60 дней - 25,4%; с просрочкой свыше 60 дней - 7,8%. В мае, по предварительным данным, показатели дисциплины слегка ухудшились: доля непросроченных счетов сократилась до 64,3%, счетов с просрочкой до 60 дней увеличилась до 27,6%, с просрочкой более 60 дней - до 8,1%. Тем не менее, уровень платежной дисциплины остается ближе к докризисному периоду. Так, в 2019 году доля счетов, оплаченных в срок, превышала 65%, просроченных до 60 дней была ниже 27%, просроченных свыше 60 дней - на уровне 6-8%.

Такая динамика восстановления принципиально отличает "корона-кризис" от предыдущего кризиса 2015 года:

2 кв.2015 3 кв.2015 4 кв. 2015 1 кв 2016 Счета, оплаченные без просрочки 47% 48% 50% 53% Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 28% 28% 27% 26% Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 25% 24% 23% 21%

Руководитель программы "СПАРК - Мониторинг платежей" Алексей Морсин назвал несколько возможных причин, по которым бизнес лучше пережил 2020 год. "Главное - это стимулирующие меры правительства, которые были быстрее и масштабнее, чем в 2015 году. В 2015 году экономические проблемы одномоментно затронули все регионы и сферы бизнеса. В 2020 году карантинные ограничения вводились в разных регионах в разное время, были непродолжительными, степень ограничений была разная. В ходе второй волны ограничения были уже более мягкими. Кроме того, это быстрая адаптация компаний к новым условиям работы. Например, рестораны переориентировались на доставку еды, фитнес-центры стали проводить дистанционные видео-занятия, учебные заведения вели занятия на онлайн-платформах, транспортные компании и курьерские службы стали доставлять интернет-заказы, магазины перешли на онлайн-торговлю", - прокомментировал Морсин.

При этом, как подтверждают статистические данные, малый и средний бизнесы менее устойчивы к внешним шокам. Например, в сегменте крупного бизнеса в 2020 году доля компаний, которые платили с просрочкой свыше 60 дней, составила 5,9%, для среднего бизнеса она составляла 6,2%, для малого - 8,8%. В 2015 году доля просрочек свыше 60 дней составила 6,2% в крупном бизнесе, 9,2% в среднем и 23,9% в малом.

В региональном разрезе динамика платежной дисциплины различается вследствие того, что карантинные ограничения вводились в разных регионах в разное время, различалась степень и продолжительность ограничений. Рэнкинг федеральных округов по доле непросроченных оплат с марта 2020 по май 2021 гг.: ДФО - 77,1%, УрФО - 76,7%, ЦФО - 74,9%, ПФО - 74,8%, СФО - 74,1%, ЮФО - 73,3%, СЗФО - 73,2%, СКФО - 71,9%. Рэнкинг регионов по доле оплат с просрочкой свыше 60 дней за период март 2020 - май 2021 гг.: СКФО - 11,2%, ДФО - 7,7%, СФО - 7%, ПФО - 5,5%, ЦФО - 5,2%, ЮФО - 4,6%, СЗФО - 3,5%, УрФО - 3,2%.

Результаты проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" показывают, что в прошлом году поставщики были меньше обеспокоены проблемой неплатежей, чем в 2015 году. На протяжении всего прошлого года неплатежи со стороны контрагентов мешали работе примерно одинаковому числу организаций - этот вариант ответа выбирали порядка трети респондентов. Для сравнения, в течение 2015 года цифры менялись в диапазоне от 25,9% до 51,2% в зависимости от месяца, при этом в пяти месяцах из двенадцати цифра превышала 40%.

Полная версия обзора размещена на сайте СПАРК.

Проект "СПАРК - Мониторинг платежей" содержит информацию о платежной дисциплине 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, которая ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно передают в систему сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК".