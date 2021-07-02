Президент IBM Уайтхерст покинет свой пост

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент International Business Machines Inc. (IBM) Джим Уайтхерст, второе лицо в компании, решил оставить свой пост. Компания пока не сообщила, кто его сменит. Уайтхерст останется советником IBM, говорится в пресс-релизе компании.

Уайтхерст возглавлял Red Hat Inc., компанию-разработчика программного обеспечения, которую IBM приобрела в 2019 году. После сделки он остался главой Red Hat, а в 2020 году был назначен президентом IBM. Тогда же совет директоров IBM назначил нынешнего главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришну на пост CEO. Уайтхерст считался одним из претендентов на пост CEO IBM, пишет The Wall Street Journal.

Акции IBM теряют в цене 4,6% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 11%.