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Рубль в понедельник утром почти не меняется к доллару и евро

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США слабо подрастает, евро снижается на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,22-73,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2525 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,87 руб./EUR1 (-7 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,46 коп. к уровню закрытия 2 июля, до 79,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,5 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,48 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 5 июля в связи с осторожностью инвесторов, ожидающих решения ОПЕК+ по нефтедобыче. Как сообщалось, переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа, начавшиеся еще 30 июня, отложены на понедельник, они состоятся в 16:00 МСК.

По сообщениям СМИ, все страны поддерживают увеличение добычи нефти с августа, кроме ОАЭ, которые настаивают на изменении своей референтной базы снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,1 за баррель, что на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,07 за баррель, что на 0,12% ниже уровня на закрытие рынка 2 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются: японский Nikkei 225 теряет 0,59%, китайский CSI300 - 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 тоже снижается - на 0,13%.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в пятницу, завершив в плюсе вторую сессию подряд, при этом всем три индекса обновили исторические максимумы после публикации июньской статистики по рынку труда США.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тысяч, максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

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