Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

И если "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки), то польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

Месяц назад перспективы бронирования польских газотранспортных мощностей на годовом аукционе комментировали "Интерфаксу" в "Газпроме": "Решение о точном объеме бронируемых на предстоящем годовом аукционе польских транзитных мощностей на следующий газовый год (с начала четвертого квартала на 12 месяцев) будет основываться на текущей оценке потребности "Газпрома", в том числе с учетом предлагаемой польской стороной возможности бронирования мощностей на более краткосрочной основе (квартальной, например). Объем транспортировки газа по территории Белоруссии при необходимости будет скорректирован с учетом обозначенных потребностей".

Украинские газотранспортные мощности "Газпром" в этом году дозаказывает на месячных "твердых" аукционах (по 15 млн куб. м на сутки).

ОГТСУ также проводит крупные аукционы на прерываемые мощности (исполняются по технической возможности газотранспортного оператора), но "Газпром" ни разу не воспользовался этим предложением.

Украина Польша Газпром

Новости

Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

Сербия и Венгрия достроили газопровод в обход Украины

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Запрещен импорт в Россию украинского мороженого и ячменя

Пандемия коронавируса

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки
Пандемия коронавируса

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

"М.Видео" узнало, что санкции против Гуцериева не затрагивают компанию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');