"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли в понедельник на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

И если "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки), то польский Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в стуки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

Месяц назад перспективы бронирования польских газотранспортных мощностей на годовом аукционе комментировали "Интерфаксу" в "Газпроме": "Решение о точном объеме бронируемых на предстоящем годовом аукционе польских транзитных мощностей на следующий газовый год (с начала четвертого квартала на 12 месяцев) будет основываться на текущей оценке потребности "Газпрома", в том числе с учетом предлагаемой польской стороной возможности бронирования мощностей на более краткосрочной основе (квартальной, например). Объем транспортировки газа по территории Белоруссии при необходимости будет скорректирован с учетом обозначенных потребностей".

Украинские газотранспортные мощности "Газпром" в этом году дозаказывает на месячных "твердых" аукционах (по 15 млн куб. м на сутки).

ОГТСУ также проводит крупные аукционы на прерываемые мощности (исполняются по технической возможности газотранспортного оператора), но "Газпром" ни разу не воспользовался этим предложением.