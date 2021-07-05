МСП в I полугодии разместили в Секторе Роста Мосбиржи облигации на 6,8 млрд руб.

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Компании, относящиеся к сегменту среднего бизнеса, в первом полугодии 2021 года разместили в Секторе Роста "Московской биржи" облигации на 6,8 млрд рублей, что превышает объемы всего 2020 года, когда МСП продали бумаги на 6,4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию Сектора Роста Дмитрий Таскин.

"Высокая активность эмитентов в первом полугодии была связана с конъюнктурой рынка и подтвердившимися ожиданиями относительно денежно-кредитной политики Банка России по повышению ключевой ставки, а также необходимостью в рефинансировании выпущенных ранее облигаций, по которым подошли сроки погашения или прохождения оферт", - сказал он.

Сейчас в Секторе Роста обращается 39 облигаций 25 эмитентов из сегмента МСП. В высокой степени готовности находится порядка 10 эмитентов, выпуски облигаций которых при благоприятной рыночной конъюнктуре ожидаются во втором полугодии 2021 года.

По словам Таскина, связанные с пандемией ограничения в экономике, введенные в 2020 году, и те, которые действуют сейчас, оказывают влияние на эмитентов МСП с низко маржинальным бизнесом, особенно из отраслей, связанных с розничным сегментом и оптовой торговлей. Так, ООО "Каскад" и ООО "Дядя Дёнер", облигации которых включены в "Сектор компаний повышенного инвестиционного риска", допустили дефолт.

"Это лишний раз свидетельствует о высоких рисках инвестирования в высокодоходные облигации. Инвесторам имеет смысл очень внимательно и с осторожностью относиться к эмитентам с нестабильным денежным потоком, высокой долговой нагрузкой, а также из секторов экономики, риски по которым могут увеличиться в результате ограничений, вызванных третьей волной короновирусной инфекции", - отметил Таскин.

Отвечая на вопрос, как повышение ключевой ставки повлияет на динамику размещений эмитентов МСП и развитие Сектора Роста в среднесрочной перспективе, он сказал, что повышение кривой высокодоходных облигаций происходило на ожиданиях повышения ключевой ставки, не дожидаясь официальных решений регулятора. "Доходности на рынке высокодоходных облигаций зависят от уровня ключевой ставки, однако сильных ценовых колебаний в данном сегменте не наблюдается ввиду того, что практически все выпуски имеют короткую дюрацию в 2-3 года", - отмечает он.

"Доступные в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" субсидии процентной ставки по купону в размере не более 2/3 от ключевой ставки ЦБ, позволяют эмитентам Сектора Роста нивелировать последствия повышения стоимости заемного публичного финансирования. По итогам 2020 года по восемнадцати сделкам эмитентами Сектора Роста были получены от Минэкономразвития субсидии для компенсации уплаченного процентного дохода по купону на общую сумму 124,2 млн рублей. В текущих условиях значимость инструментов государственной поддержки эмитентов МСП возрастает", - считает Таскин.

По его мнению, влияние на Сектор Роста закона, предусматривающего запрет неквалифицированным инвесторам покупать облигации с рейтингом ниже "ВВВ+", будет ограниченным. "На первичном рынке каких-либо существенных изменений не ожидается, так как в основном организаторы размещают высокодоходные облигации крупными пакетами и доля квалифицированных инвесторов в таких выпусках существенная. Участие "МСП Банка" в размещениях эмитентов Сектора Роста в качестве "якорного" инвестора позволит свести к минимуму риски, вызванные уменьшением спроса со стороны неквалифицированных инвесторов", - сказал Таскин. Так, в 2020 году по десяти выпускам облигаций "МСП Банком" были предоставлены "якорные" инвестиции на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Ограничения инвесторской базы негативно скажутся на объеме вторичных торгов в сегменте высокодоходных облигаций в целом и в Секторе Роста в частности, прогнозирует он. При этом изменения в регулировании послужат стимулом для увеличения количества квалифицированных инвесторов. С октября 2021 года на рынке будет доступен механизм тестирования инвесторов, что позволит создать предпосылки для увеличения ликвидности и полного восстановления объема торгов.

Сектор Роста - это специальный сектор на "Московской бирже", который содействует привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации. Он был создан в 2017 году. Для компаний малого и среднего бизнеса есть возможность компенсировать часть своих трат на эмиссию и выплаты купонов за счет государственных субсидий. Чтобы попасть в этот сектор, компания должна существовать не менее трех лет и иметь объем выручки не менее 120 млн рублей. Если компания хочет выпускать облигации, то максимальное значение выручки не должно превышать 10 млрд рублей, а если акции - то 25 млрд рублей.

"Отличительной особенностью выпусков облигаций эмитентов МСП являются относительно малые объемы размещений (средний объем выпуска облигаций эмитента МСП составляет порядка 500 млн рублей), высокая частота выплаты купонов (как правило ежеквартальная) и высокая ставка купона. Кредитные рейтинги эмитентов высокодоходных облигаций либо относительно невысокие (не выше "ВВВ+"), либо отсутствуют вовсе. Выпуски с такими параметрами не интересны институциональным инвесторам, основной спрос приходится на розничных инвесторов", - сказал Таскин.

"Мосбиржа" предпринимается целый ряд мер, направленных на повышение инвестиционного качества эмитентов и обеспечение интересов инвесторов. В частности, с октября 2020 года введено требование по наличию кредитного рейтинга для облигаций, включаемых в Сектор Роста. На текущий момент из 25 эмитентов 17 имеют кредитный рейтинг, минимальный рейтинг у одного эмитента на уровне "ВВ-". Затем, после консультаций с рейтинговыми агентствами и организаторами, на состоявшемся в мае 2021 года совете "Сектора роста" было принято решение установить требование по наличию кредитного рейтинга для включения эмитентов МСП сектор на уровне не ниже "ВВ-" по национальной шкале, присвоенного российским рейтинговым агентством. Требование не будет распространяться на выпуски, по которым имеется поддержка в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержка в форме "якорных" инвестиций от "МСП Банка", либо в форме поручительства от "Корпорации МСП". В течение 2021 года данное требование вступит в силу, отметил Таскин.

"С целью снижения рисков инвесторов и повышения информированности всех участников рынка о возможностях Сектора Роста и инструментах поддержки для эмитентов "Московская биржа" совместно с информационным агентством "Интерфакс" разработали информационно-аналитический портал RusBonds для эмитентов - субъектов МСП. В настоящий момент закончена реализация первого этапа, завершается работа над заполнением профайлов по эмитентам, созданием сервисов Investor Relations, аналитическими материалами. Доступные на портале статистика, актуальная информация по эмитентам и аналитические материалы дают возможность инвесторам лучше оценить риски и определиться с предпочтениями для инвестирования", - заявил он.