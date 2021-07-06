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Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 17 мая

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро после небольшого снижения в первой половине дня перешли к активному росту на Московской бирже во вторник днем, курс доллара поднялся выше 74 руб./$1 впервые с 17 мая, евро торгуется по направлению к 89 руб./EUR1.

Курс доллара США составил 74,02 руб./$1 в 17:24 по Москве, что на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,61 руб./EUR1, подорожав на 44,75 копейки. Чуть позднее евро повысился до 88,42 руб./EUR1. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,94 копейки - до 80,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро с началом торгов на биржах США. В понедельник торги на американских площадках не проводились в связи с нерабочим днем по случаю Дня независимости, который пришелся на воскресенье.

Давление на рубль оказывают рост спроса на валюту в связи с репатриацией дивидендных выплат российских компаний, а также цены на нефть, заметно корректирующиеся вниз после роста до многолетних максимумов в предыдущие дни.

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