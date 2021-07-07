Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 611 618+453 360

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае составил 1,193 трлн руб.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2021 года исполнен с профицитом 1 трлн 193,3 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета на 1 июня составили 17 трлн 950,2 млрд рублей, расходы - 16 трлн 756,8 млрд рублей.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 442,1 млрд рублей при доходах 9 трлн 320,3 млрд рублей и расходах 8 трлн 878,2 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов регионов в январе-мае сложился на уровне 556,1 млрд рублей при доходах 6 трлн 292,4 млрд рублей и расходах 5 трлн 736,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 168,4 млрд рублей (доходы - 5 трлн 368,1 млрд рублей, расходы - 5 трлн 199,7 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 26,7 млрд рублей при доходах 1 трлн 57,3 млрд рублей и расходах 1 трлн 30,6 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-мае 2020 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с профицитом 387,5 млрд рублей, федеральный бюджет - с дефицитом 273,7 млрд рублей, консолидированные бюджеты субъектов РФ - с профицитом 197,3 млрд рублей.

В январе-мае 2021 года доходы консолидированного бюджета РФ были выше, чем годом ранее, на 2 трлн 576,2 млрд рублей, расходы - на 1 трлн 770,3 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за первые пять месяцев текущего года увеличились по сравнению с прошлогодним показателем на 1 трлн 429,2 млрд рублей, расходы - на 713,4 млрд рублей.

Доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-мае текущего года на 894,3 млрд рублей выше, чем в прошлом году, расходы - на 535,5 млрд рублей.

Федеральное казначейство

Новости

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

Россиянам снова стали предлагать горящие туры

Россияне стали вдвое чаще банкротиться в I полугодии 2021 года

Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью

Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью

ФНБ в июне снизился на 363,15 млрд рублей

Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 17 мая

"Газпром" объяснил решение не покупать транзитные мощности на год вперед

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');