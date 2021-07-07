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Romex Group построит логоцентры для "Яндекса" и Сбер.Логистики за 7,1 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Romex Group ведет переговоры о строительстве в Зеленодольском районе Татарстана двух складских комплексов общей стоимостью 7,14 млрд рублей, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Это сообщение появилось после встречи президента республики Рустама Минниханова с главой холдинга Алексеем Прокопенко.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена региона, эти логоцентры построят для "Яндекс.Маркета" и "Сбер.Логистики".

Площади комплексов составят 81,5 тысячи кв. метров 41,2 тысячи кв. метров.

"Приоритетной площадкой для строительства обоих комплексов является территория создаваемого технополиса в селе Новая Тура", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас Romex строит для Ozon вторую очередь оптово-распределительного центра площадью 34,6 тысячи кв. метров в Зеленодольске стоимостью 1,9 млрд рублей. Завершить строительство второй очереди планируется в феврале 2023 года.

Это четвертый проект Romex в Татарстане. В 2019 году по заданию X5 Retail group компания построила логоцентр в Зеленодольске (39,2 тысячи кв. метров), в 2020 году - логоцентр в Елабуге (17,6 тысячи кв. метров). Также в 2020 году построена первая очередь логистического центра Ozon в Зеленодольске (37 тысяч кв. метров).

Romex Group - инвестиционно-девелоперский холдинг юга России, основанный более 20 лет назад. Реализовано более 30 проектов коммерческой и индустриальной недвижимости общей площадью 1,149 млн кв. м в семи регионах РФ. Прокопенко является гендиректором и бенефициаром холдинга.

Romex Group Татарстан Яндекс Сбер.Логистика Алексей Прокопенко Рустм Минниханов Зеленодольск

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