Рубль начал дешеветь вечером на фоне возобновившей снижение нефти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к росту на Московской бирже в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 74,76 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,25 руб./EUR1, подорожав на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,5 копейки - до 80,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на вечерних торгах вслед за перешедшей к снижению нефтью, реагирующей на неопределенность переговоров ОПЕК+ относительно нефтедобычи. При этом инвесторы сфокусированы на ожидании протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 15-16 июня, который будет опубликован в 21:00 по московскому времени.

Как сообщалось, ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам июньского заседания. Федрезерв также подтвердил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что руководители американского ЦБ начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Эти слова были восприняты инвесторами как "ястребиный" сигнал.

Неоднозначная июньская статистика по рынку труда США

Июньская статистика по рынку труда США, опубликованная на прошлой неделе, оказалась неоднозначной. Количество рабочих мест в американской экономике США в июне увеличилось максимальными темпами за 10 месяцев, при этом безработица выросла, а рост заработной платы трудящихся замедлился.

Между тем, согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), проводимого министерством труда и опубликованного чуть ранее в среду, количество открытых вакансий в США в мае 2021 года достигло очередного рекорда - 9,21 млн, что говорит об огромном спросе на трудовые ресурсы на фоне роста экономической активности в стране. Число вакансий увеличилось на 16 тыс. по сравнению с апрелем.

Показатель вакансий бьет рекорды уже три месяца подряд. В прошлом году, на пике пандемии, он опускался до 4,6 млн.

При этом число принятых на работу людей в мае сократилось на 85 тыс. - до 5,927 млн. Количество уволившихся по различным причинам снизилось на 485 тыс. и составило 5,318 млн.

Мнения экспертов

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, вечером в среду игроки ждут новостей от ФРС. "Важной макростатистики сегодня не публиковалось, стоит отметить лишь продолжившееся в мае снижение промышленного производства в Германии, в то время как рынок ожидал небольшого роста. На этой неделе рубль, как и другие рисковые активы, находится под давлением risk-off настроений", - отметила она.

"На этом фоне особо важной станет сегодняшняя публикация протокола июньского заседания ФРС. Мы ожидаем ужесточения риторики американского регулятора, однако инвесторы во многом уже подготовлены к такому исходу. Более того, судя по заявлениям представителей ФРС, пока окончательные сроки начала сворачивания программы покупки активов не определены, и протокол заседания вряд ли прояснит ситуацию с программой QE. На этом фоне мы ожидаем, что существенно негативной реакции на публикацию протокола заседания ФРС не последует. Это в свою очередь должно поддержать восстановление спроса на рисковые активы, что позволит рублю в четверг возобновить умеренное укрепление", - подчеркивает Пономарева.

Цены на нефть опускаются в среду, инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года.

Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду снизилась на 2,2% - до $72,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 2,54% - до $71,51 за баррель.

С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 50%, поскольку спрос увеличивается, в то время как страны ОПЕК+ продолжают ограничивать добычу. Инвесторы при этом сомневаются как в будущем сделки ОПЕК+, так и в перспективах спроса на нефть, учитывая быстрое распространение новых штаммов коронавируса, пишет Bloomberg.

"В первой половине торгового дня рубль демонстрировал восстановление вслед за котировками нефти после провала накануне. Нефтяные котировки отрастали и были близки днем к уровню 76 долларов за баррель марки Brent. Вместе с ним восстанавливался и аппетит к риску на других глобальных площадках. Однако во второй половине дня рынок нефти снова захлестнула волна распродаж. (. . .) Отметим, что пока опасения развала соглашения ОПЕК+ не только оказывают серьезное давление на рынок нефти, но и в целом провоцируют бегство от риска, что заметно ухудшает положение валют на развивающихся рынках. Вечером инвесторы будут ожидать публикацию протоколов FOMC, поэтому можно ожидать сохранения повышенной волатильности на рынках", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июля на 79,2 копейки, до 74,058 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,54 копейки, до 87,5588 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду на 80,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,2299 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился на 54,18 копейки и составил 74,3384 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 877,803 млн, из которых $831,758 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 46,045 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 73,19 копейки, до 87,661 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 50,2 копейки и составил 87,8439 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR505,81 млн, из которых EUR181,589 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR324,121 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок повысились на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,59% и 5,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 3 б.п. - до 5,88% и 6,54% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 6,61% годовых.