"Фортум" продаст Аргаяшскую ТЭЦ структуре "Росатома"

Для головной Fortum это шаг в направлении достижения углеродной нейтральности

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Структура ГК "Росатом" - АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР) - подписала с ПАО "Фортум" договор о покупке Аргаяшской ТЭЦ в Челябинской области. Как говорится в пресс-релизе "Фортума", электрическая мощность станции составляет 256 МВт, тепловая - 824 МВт.

Аргаяшская ТЭЦ является основным источником промышленного пара для ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в "Росатом"). ТЭЦ также поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный.

"Фортум" планирует передать управление станцией РИР в третьем квартале 2021 года после завершения госрегистрации перехода права собственности. Аргаяшская ТЭЦ продолжит выполнять обязательства перед потребителями и контрагентами, говорится в пресс-релизе.

Персоналу станции предложат остаться там работать с общим сохранением условий труда.

После сделки РИР намерен реализовать ряд мер, чтобы повысить надежность и экологичность работы ТЭЦ. В частности, планируется реконструкция системы гидрозолоудаления и проведение работ, направленных на сокращение выбросов в атмосферу.

Гендиректор "Фортума" Александр Чуваев через пресс-службу назвал сделку шагом корпорации Fortum "по оптимизации портфеля активов в рамках глобальной стратегии, нацеленной на достижение углеродной нейтральности".

"Этот шаг вместе с постепенным уходом от сжигания угля Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля", - добавил он.

"Одна из ключевых задач РИР - надежное энергоснабжение предприятий атомной отрасли и населения "атомных" городов. Аргаяшская ТЭЦ критически важна для стабильного функционирования ПО "Маяк", населения и коммерческого сектора Озерска и Новогорного. Включение станции в наш контур управления гарантирует их стабильное социально-экономическое развитие и сохранит высокие стандарты работы в сфере теплообеспечения населения и предприятия, заложенные ранее партнерами", - отметила также через пресс-службу глава РИР Ксения Сухотина.

"Фортум" работает на территории Уральского и Приволжского федеральных округов. В его структуру входит 8 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, ветряные электростанции в Ульяновской и Ростовской областях и три солнечные в Оренбургской области и Башкирии.

Финский концерн Fortum контролирует 98,23% акций компании.