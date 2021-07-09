Внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае увеличилось до $41,2 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2021 года составило $41,2 млрд, что на $3,1 млрд (на 8,1%) больше показателя за январь-май 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в пятницу.

Экспорт из РФ за январь-май 2021 года вырос к прошлому году на 19,8% - до $165,3 млрд. Импорт за январь-май подскочил на 27,4%, до $112,6 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-май 2021 года к январю-маю прошлого года вырос на 22,7% и составил $277,9 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-мае 2021 года составил 53,1% в общем объеме экспорта (в январе-мае 2020 года - 56,5%). По сравнению с январем-маем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 12,8%, а физический снизился - на 5,6%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 2 раза, природного газа - на 15,3%, керосина - на 15,0%, каменного угля - на 8,8%. Вместе с тем, снизились физические поставки автомобильного бензина на 18,8%, нефти - на 16,9%.

Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в январе-мае 2021 года составила 10,7% (в январе-мае 2020 года - 9,5%). По сравнению с январем-маем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 35,1%, а физический - на 5,6%. Возросли физические объемы экспорта алюминия на 48,2%, чугуна на 23,9%, плоского проката из железа и нелегированной стали - на 10,1%, меди и медных сплавов - на 5,9%. При этом снизились поставки полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 4,6%,

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-мае 2021 года составила 7,8% (в январе-мае 2020 года - 6,7%). По сравнению с январем-маем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 38,6%, а физический - на 15,5%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 60,5%, каучука и резины - на 33,8%, удобрений - на 20,4%, мыла и моющих средств - на 6,7%, а объемы фармацевтической продукции снизились - на 17,9%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-мае 2021 года составила 6,6% (в январе-мае 2020 года - 6,0%). По сравнению с январем-маем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 31,5%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 34,9% и оборудования электрического - на 31,0% в том числе, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 13%, инструментов и аппаратов оптических - на 16,9%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 43,6%, а грузовых автомобилей - на 23,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта осталась на уровне прошлого года и в январе-мае 2021 года составила 7,8%. По сравнению с январем-маем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 14,2%, а физические объемы снизились - на 10,6%. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной 41,6%, мяса свежего и мороженного - на 40,1%, сыров и творога - на 27,5%, молока и сливок - на 21,9%, масла сливочного - на 13,5%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 23,2%, мясо домашней птицы - на 12,2%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-мае 2021 года составила 3,6% (в январе-мае 2020 года - 3,5%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,6% (в январе-мае 2020 года - 45,9%).

Основными торговыми партнерами России в январе-мае 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $50,1 млрд (126,1% к январю-маю 2020 года), Германия - $21,2 млрд (129,7%), Нидерланды - $16,0 млрд (123,7%), США - $13,1 млрд (124,1%), республика Корея - $11,6 млрд (147,9%), Турция - $11,3 млрд (130,9%), Италия - $9,8 млрд (125,4%), Великобритания- $8,7 млрд (107,0%), Франция - $7,7 млрд (140,0%), Польша - $7,2 млрд (129,9%).