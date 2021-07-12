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"Интерфакс" и "Мосбиржа" обновили портал Rusbonds

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и "Московская биржа" запустили обновленную версию финансового портала Rusbonds, который с 2020 года развивается как инструмент поддержки эмитентов из сегмента МСП и содержит максимально полную информацию об облигациях компаний малого и среднего бизнеса.

Проект призван повысить информированность участников долгового рынка, эмитентов о финансовых инструментах компаний МСП и о проекте "Московской биржи" "Сектор Роста", содействовать привлечению инвестиций предприятиями МСП в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На портале публикуются новости, справочная информация по эмитентам, аналитические обзоры по рынку, интервью, инвестидеи, комментарии инвесторов; доступны видео профильных конференций и вебинаров. Rusbonds позволяет анализировать и сравнивать финансовые инструменты, настраивать фильтры, формировать инвестиционные портфели.

Эмитентам новый Rusbonds обеспечивает широкие возможности для раскрытия информации и налаживания эффективных коммуникаций с участниками рынка.

"Создание специализированного портала по облигациям эмитентов МСП будет способствовать реализации целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Обновленный портал Rusbonds расширит осведомленность эмитентов о возможностях Сектора Роста Московской биржи и государственных инструментах поддержки, а также повысит информированность инвесторов, позволит им лучше оценивать риски инвестирования в облигации МСП", - отметил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами "Московской биржи" Владимир Гусаков.

"RusBonds благодаря объединению усилий "Московской биржи" и "Интерфакса" будет развиваться как единое коммуникационное поле для инвесторов, эмитентов, организаторов размещений, аналитиков. Компаниям малой и средней капитализации мы поможем оценить свои возможности по выходу на биржевой облигационный рынок, дадим им доступные и эффективные инструменты для раскрытия информации и организации investor relations", - сказал исполнительный директор "Интерфакса" Владимир Герасимов.

"Сектор Роста" - специальный проект "Московской биржи", который содействует привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации. Он был создан в 2017 году. Площадка предоставляет предприятиям МСП возможность компенсировать часть затрат на эмиссию и выплаты купонов за счет государственных субсидий. Чтобы попасть в сектор, компания должна существовать не менее трех лет и иметь объем выручки не менее 120 млн рублей. Если компания хочет выпускать облигации, то максимальное значение выручки не должно превышать 10 млрд рублей, а если акции - то 25 млрд рублей.

Интерфакс Мосбиржа

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