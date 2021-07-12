Владелец TikTok отложил планы IPO после предупреждений китайских регуляторов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис обмена короткими видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы проведения первичного публичного размещения акций (IPO), после того как местные чиновники призвали компанию устранить риски для безопасности данных, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

ByteDance, которая получила оценку в $180 млрд в рамках последнего раунда финансирования в декабре, планировала провести IPO в США или Гонконге. По словам собеседников издания, компания рассматривала возможность вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий.

Однако основатель ByteDance Чжан Имин решил заморозить эти планы в конце марта после встреч с представителями регуляторов по вопросам киберпространства и рынка ценных бумаг. Они попросили компанию сосредоточиться на устранении рисков, связанных с безопасностью данных, и других проблемах.

У ByteDance могли быть и другие причины для переноса листинга, отмечают источники WSJ. В тот период у компании не было финансового директора.

Управление по вопросам киберпространства КНР, главный интернет-регулятор страны, и Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг не ответили на запросы газеты о комментариях.

Китайские регуляторы ужесточают контроль за технологическими компаниями, планирующими или уже имеющими зарубежный листинг, объясняя это соображениями защиты пользовательских данных.

В минувшие выходные Управление по вопросам киберпространства КНР ввело требование для компаний, занимающихся сбором пользовательских данных, проверять информационную безопасность своих сервисов в преддверии размещения акций за рубежом. Требование относится к компаниям, имеющим не менее 1 млн пользователей.

Ранее для бизнеса, планировавшего листинг за рубежом, не существовало прямого требования о проведении подобных проверок, однако, если регулятор рекомендовал им сделать это, компании обычно шли ему навстречу, пишет WSJ.

По данным издания, в случае ByteDance китайские регуляторы напрямую не требовали от компании отложить возможное размещение акций. Но они были обеспокоены соблюдением требований к безопасности данных приложениями ByteDance в Китае. Помимо TikTok, компании также принадлежат его китайская версия Douyin и новостной агрегатор Jinri Toutiao.