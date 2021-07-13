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МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 40 тыс. б/с

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 40 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но понизило его на 60 тыс. б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчета агентства.

МЭА немного пересмотрело прогноз роста спроса на нефть в 2021 году по сравнению с прогнозом в прошлом месяце благодаря более сильному, чем ожидалось, росту спроса в таких странах, как Китай, Кувейт и США. Теперь ожидается, что в 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,4 млн б/с - в среднем до 96,4 млн б/с.

Прогноз роста на 2022 год был, напротив, пересмотрен в сторону понижения - до 3 млн б/с. Спрос на нефть в 2022 году, по ожиданиям МЭА, составит 99,5 млн б/с.

После снижения в течение двух месяцев подряд мировой спрос на нефть в июне вырос примерно на 3,2 млн б/с - до 96,8 млн б/с. "Столь сильное восстановление произошло благодаря сокращению случаев заболевания COVID-19 в Индии, Бразилии и Аргентине, а также сезонному росту мобильности в северном полушарии, что стало возможным благодаря продолжающемуся расширению кампаний вакцинации", - пишет МЭА.

Кроме того, рост спроса на электроэнергию также привел к увеличению потребления нефти.

МЭА отмечает, что ожидаемое резкое восстановление мирового спроса на сырье в июне компенсировало снижение в предыдущие два месяца - рост спроса во втором квартале составил 1,2 млн б/с по сравнению с предыдущим кварталом и 11,8 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В оставшуюся часть года устойчивый глобальный экономический рост, рост показателей вакцинации, неуклонный рост уровня мобильности и ослабление мер социального дистанцирования будут в совокупности поддерживать более сильный мировой спрос на нефть, который во втором полугодии должен увеличиться на 4,6 млн б/с по сравнению с уровнями первого полугодия - до 98,7 млн б/с. Мы ожидаем, что спрос вырастет на 990 тыс. б/с в июле и на 130 тыс. б/с в августе, так что к концу лета в северном полушарии дефицит спроса сократится по сравнению с доковидными уровнями с 4,6 до 2,5 млн б/с", - говорится в отчете.

Как ожидает МЭА, мировой спрос на нефть в третьем квартале вырастет на 3,3 млн б/с по сравнению с предыдущим кварталом. "Это более чем в два раза больше, чем сезонное увеличение в третьем квартале 2019 года и почти в три раза больше, чем в третьем квартале 2018 года", - пишет агентство.

"Тем не менее, COVID-19 остается серьезной угрозой для роста спроса на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Мы прогнозируем, что мировой спрос на нефть в четвертом квартале вырастет на 1,3 млн б/с квартал к кварталу", - говорится в отчете.

Международное энергетическое агентство

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