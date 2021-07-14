Фондовый рынок США снизился после выхода данных об инфляции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, отступив от недавних рекордов.

Инвесторы оценивали июньские данные об инфляции в США, а также квартальные отчеты некоторых из крупнейших банков страны.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Динамика потребительских цен в июне, по словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, была ожидаемой.

"Я действительно считаю это временным явлением", - сказала она в ходе выступления на CNBC, добавив, что усиление инфляции в основном обусловлено факторами, вызванными последствиями пандемии COVID-19, и когда этот процесс корректировки сойдет на нет, темпы повышения потребительских цен ослабнут.

Дейли отметила также, что обсуждение Федрезервом вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.

"Я думаю, с учетом роста экономики на 7% и все большего усиления контроля над пандемией пришло время сворачивать чрезвычайные меры", - сказал Баллард.

Финансовые результаты JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, опубликованные во вторник, превзошли прогнозы рынка, однако акции обоих банков подешевели по итогам торгов.

JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза. Между тем выручка сократилась на 7%. Котировки акций JPMorgan снизились на 1,5% во вторник.

Бумаги Goldman потеряли в цене 1,2%. Банк во втором квартале существенно увеличил чистую прибыль и выручку и повысил размер дивидендов на 60%.

Тем временем акции технологических гигантов Apple Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp. завершили день на рекордных максимумах, уже в третий раз за этот год. Цена бумаг Alphabet выросла на 0,3% и составила $2546,83, тогда как бумаги Microsoft и Apple подорожали на 1,3% и на 0,8%, до $280,98 и $145,64 соответственно. Акции всех трех компаний прибавили не менее 10% с начала года.

Капитализация Conagra Brands Inc. упала на 5,4%. Производитель готовых продуктов питания увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 54%, несмотря на снижение продаж. Однако главный исполнительный директор Conagra Шон Конноли предупредил, что ускорение инфляции в США, вероятно, будет иметь более серьезные последствия для бизнеса компании в текущем фингоду, чем ожидалось ранее.

Котировки бумаг PepsiCo Inc. выросли на 2,3%. Американская компания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 43,3% и выручку на 20,5%, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. снизилась на 4,2%. Американский авиастроительный концерн выявил необходимость доработки самолетов 787, ожидающих поставки клиентам, что займет некоторое время.

Капитализация United Airlines Holdings Inc. также уменьшилась на 4,2% на фоне понижения рейтинга акций авиакомпании аналитиками Argus. Как стало известно во вторник, United и региональный перевозчик Mesa Air Group планируют закупить по 100 небольших электрических самолетов ES-19 у шведского стартапа Heart Aerospace, как только они будут построены.

Акции General Motors Co. подешевели на 0,4%. Компания сообщила во вторник, что планирует открыть новый технологический кампус в Южной Калифорнии в следующем году, он заменит действующий инженерный центр, находящийся в Северном Голливуде.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 107,39 пункта (0,31%) и составил 34888,79 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 15,42 пункта (0,35%), до 4369,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 55,59 пункта (0,38%) и составил 14677,65 пункта.