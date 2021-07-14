Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,3-74,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,36 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,615 руб./EUR1 (+9 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,62 копеек к уровню закрытия 13 июля, до 80,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,11 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,7 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 14 июля в связи со снижением цен на нефть эталонных марок. Кроме того, отрицательную динамику на нацвалюту оказывает общемировое снижение "аппетита к риску" у инвесторов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $76,27 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,95 за баррель, что на 0,40% ниже уровня на закрытие рынка 13 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,22%, китайский CSI 300 - 0,90%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,07%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, отступив от недавних рекордов, на фоне выхода данных об инфляции.

Инвесторы оценивают июньскую статистику по инфляции в США, которая выросла максимальными темпами более чем за 12 лет, с августа 2008 года. По данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, в то время как аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики. Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.