Московская биржа 20 июля запустит опционы на индекс американских акций

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 20 июля запускает на срочном рынке торги опционами на индекс американских акций, говорится в сообщении биржевой площадки.

Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P 500. Совокупная стоимость чистых активов фонда - около $385 млрд. В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США.

Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust (торговый код - SPYF) начались на Московской бирже 25 мая. В июле объем открытых позиций по этому контракту приблизился к 5 млрд рублей, а среднедневной объем торгов составил около 1 млрд рублей.

"В связи с успешным запуском фьючерса Московская биржа решила предложить участникам опционы на фьючерс SPYF. Новый контракт откроет дополнительные торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках", - отмечается в сообщении.

К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.

Сегодня на срочном рынке Мосбиржи торгуются 80 фьючерсных контрактов и 46 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской биржи в 2021 году составил 605 млрд рублей, количество открытых счетов - более 5,4 млн.