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РФ в I полугодии снизила производство птицы на 2,4%, до 3,2 млн тонн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в первом полугодии этого года произвели 3,2 млн тонн птицы (в живом весе, на убой), что на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росстата.

В том числе в сельхозорганизациях производство птицы также снизилось на 2,4%, до 3 млн тонн.

Показатели птицеводства отрицательно повлияли на результаты работы отрасли в целом, несмотря на то, что в свиноводстве и производстве крупного рогатого скота достигнут рост. В целом производство скота и птицы в январе-июне в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,4%, до 7,1 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - на 0,2%, до 5,9 млн тонн.

В частности, производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в первом полугодии выросло на 1,5%, до 1,1 млн тонн, в сельхозорганизациях - на 4,5%, до 511,5 тыс. тонн, свиней - соответственно на 1,2%, до 2,6 млн тонн и на 2,4%, до 1,9 млн тонн.

Производство овец и коз в первом полугодии составило 136,1 тыс. тонн (на 0,6% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 10,2 тыс. тонн (на 1,2% меньше).

РФ Росстат

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