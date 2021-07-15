Разработчики ПО NortonLifeLock и Avast ведут переговоры о слиянии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности NortonLifeLock Inc. (бывшая Symantec Corp.) ведет переговоры о покупке чешской Avast Plc., имеющей такую же специализацию.

В среду об этом сообщило издание The Wall Street Journal, а затем компании подтвердили, что находятся на продвинутой стадии переговоров.

NortonLifeLock планирует оплатить сделку денежными средствами и акциями. О соглашении может быть официально объявлено уже в текущем месяце в случае успешного завершения переговоров, сообщили источники WSJ.

Рыночная стоимость Avast, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, составляет сейчас около 5,2 млрд фунтов стерлингов ($7,2 млрд). Если исходить из типичной для таких сделок премии, сумма сделки может превысить $8 млрд.

Котировки акций Avast в ходе торгов в четверг на LSE подскочили более чем на 14%, в то время как цена бумаг NortonLifeLock снижается на 1,9% на предварительной сессии на Nasdaq.

Эта компания была образована в 2019 году после того, как Symantec продала Broadcom Inc. свое подразделение, занимавшееся разработкой ПО для защиты корпоративных данных, сетей и систем, а также саму торговую марку Symantec. После уступки бренда компания сменила название на NortonLifeLock и сконцентрировалась на разработке и продаже потребительских продуктов для защиты персональных данных, включая Norton AntiVirus и LifeLock.

Капитализация NortonLifeLock составляет $15,8 млрд.

Avast была основана в 1988 году чешскими программистами Эдуардом Кучерой и Павлом Баудишем, которые являются ее крупнейшими акционерами. В мае 2018 года компания провела крупнейшее на тот момент IPO в Великобритании в сегменте высоких технологий и была оценена примерно в 2,4 млрд фунтов.

По данным Avast, ее программным обеспечением пользуются 435 млн клиентов по всему миру. В число крупнейших рынков входят США, Бразилия, Франция, Великобритания, Россия и Германия. Выручка по итогам 2020 года составляла $893 млн. Штат компании насчитывает свыше 1,7 тыс. человек.