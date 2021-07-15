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"Система" объединила в новый холдинг РТИ и "Кронштадт", снизив долю до неконтрольной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АФК "Система" больше не контролирует два актива, связанных с оборонной промышленностью – концерн "РТИ" и группу "Кронштадт".

"Система" сообщила на ленте раскрытия, что ее доля в АО "РТИ" сократилась с 90% до 3%, в ООО "Интеллектуальные технические решения" (ИТР) – с 98,64% до 49,66%.

Представитель "Системы" пояснил "Интерфаксу", что в ИТР были объединены группы компаний, работающих с госзаказом – РТИ и "Кронштадт". Остальных владельцев ИТР он не назвал, отметив лишь, что это не компании с госучастием.

Согласно данным ЕГРЮЛ, до сих пор в ИТР (прежнее название этой компании – ООО "Группа "Кронштадт") был один миноритарный совладелец – экс-глава Госстандарта, Роспрома и "АвтоВАЗа" Борис Алешин с 1,36%. Изменения в структуре владения ИТР в связи со снижением доли "Системы" ниже контрольной в реестре пока не отразились.

АФК Система. РТИ Интеллектуальные технические решения ИТР Группа Кронштадт

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