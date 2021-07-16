Рубль в пятницу утром слабо меняется к доллару и евро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро двигаются в узких диапазонах на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,34-74,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,3825 руб./$1 (+1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,86 руб./EUR1 (+2,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,2 коп. к уровню закрытия 15 июля, до 80,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,28 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,84 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов 16 июля из-за отсутствия явных стимулов к движению. Цены на нефть утром в пятницу стабилизировались после продолжительного снижения на фоне сообщений о том, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче. Кроме того, отсутствию ярко выраженной динамики на валютном рынке способствует снижение интереса инвесторов к рисковым активам по итогам выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса в четверг.

В частности, Пауэлл отметил, что ФРС потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19. Он заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости". Однако, по мнению Пауэлла, это не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,4 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,59 за баррель, что на 0,08% ниже уровня на закрытие рынка 15 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,81%, китайский CSI300 - 0,34%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Помимо выступления председателя ФРС, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний и статистические данные.

Опубликованные в четверг статданные показали, что заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизились в соответствии с прогнозом. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 26 тыс. - до 360 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 386 тыс., а не 373 тыс., как сообщалось ранее.