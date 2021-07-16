Резидентами САР смогут стать международные личные фонды с активами от 5 млрд руб.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить переезд в российские специальные административные районы (САР) международным личным фондам при стоимости активов учредителя от 5 млрд рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, учредителем такого фонда может быть только иностранный гражданин, а активы могут состоять "из недвижимого имущества, находящегося за пределами РФ, паев в иностранных юридических лицах, денежных средств в иностранных кредитных организациях, ценных бумаг, являющихся таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства".

Сейчас в САРы могут переезжать международные фонды, но их учредителями не вправе являться физлица, кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем или операторы услуг платежной инфраструктуры. При этом балансовая стоимость активов учредителя, в том числе активов, находящихся за рубежом, должна быть не менее 500 млн рублей.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Но большой популярностью они не пользуются - сейчас в российских САР около четырех десятков резидентов.