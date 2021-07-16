Минэкономразвития доработало проект о покупке крупных пакетов акций ПАО

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает реформировать институт поглощений - покупки крупных пакетов акций, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Изменения предлагаются в закон "Об акционерных обществах (АО)". Над этим законопроектом уже несколько лет работают Минэкономразвития, Банк России и Минфин РФ.

В доработанном проекте сохранилась ключевая идея отказа от определения "аффилированных лиц" - покупателей крупных пакетов - в пользу понятия "связанности между лицами". Речь идет о близких родственниках и подконтрольных им лицах, подконтрольных и контролирующих лицах, а также лицах, действующих согласованно, например, на основе заключенного письменного или устного соглашения о покупке, контроле, голосовании или политике при управлении ПАО.

Расширяется список случаев, когда получившее контроль над компанией лицо обязано направить остальным акционерам предложение о выкупе их акций. Такую оферту акционерам будут обязаны направлять и связанные лица, которые совместно превысили порог владения 30%, 50% или 75% голосующих акций или стали контролирующими. Сейчас обязанность по направлении оферты возникает только после приобретения ценных бумаг контролирующим лицом, а получение покупателем возможности косвенного или совместного распоряжения голосами закон не регулирует.

По мнению Минэкономразвития, это дает лицу, фактически не являющемуся владельцем крупного пакета, "все преимущества и выгоды", связанные с обладанием им, но не обязывает его направлять оферту другим владельцам. Это выгоднее, а значит, приобретение голосующих акций ПАО постепенно может замещаться получением косвенного контроля, считают авторы проекта.

Кроме того, он вводит механизмы принуждения контролирующих лиц направлять оферты, в противном случае серьезно ограничивая число их голосов на собраниях. Сейчас акционер, получив контроль, ограничивается на собраниях 30% (или 50%, 75% в зависимости от размера пакета) общего количества голосов с момента приобретения крупного пакета. Проект ограничивает эту долю сильнее: для владельцев более 30% - 3/7 от общего числа голосов других акционеров, покупатель пакета до 50% получит не более половины голосов, а 75% - не более 75% минус один голос.

Также вводится право акционеров требовать у лица, получившего контроль над компанией, приобретения всех или части их акций, если он это не сделал.