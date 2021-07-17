Правительство РФ уточнило критерии создания ОЭЗ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ) будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. "Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. В том случае, если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента", - говорится в сообщении правительства.

В правительстве рассчитывают, что донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств.

ОЭЗ создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идёт также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях.