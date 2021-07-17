Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Министерская встреча ОПЕК+ назначена на воскресенье

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министерская встреча ОПЕК+ назначена на 18 июля, воскресенье, в 13:00 по московскому времени, сообщил секретариат ОПЕК.

На встрече министров в начале июля принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса поддерживали наращивание, но требовали для себя увеличения базы снижения добычи.

ОАЭ и Саудовская Аравия при посредничестве ряда стран вели переговоры, поскольку Саудовская Аравия не принимала условия ОАЭ.

Ранее министры обсуждали вариант увеличения нефтедобычи на 400 тыс. б/с с августа до апреля 2022 года, а затем продление сделки до конца 2022 года. ОАЭ просили изменить свою базу с апреля 2022 года с 3,168 дл 3,8 млн б/с. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия договорились, что референтная база ОАЭ будет повышена до 3,65 млн б/с.

ОПЕК Саудовская Аравия ОАЭ

Новости по теме

Новости

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

"Энергомашу" разрешили переговоры о продаже в США РД-181М

Тариф "Платона" может быть повышен с февраля до 2,44 руб. за км

"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

Производители удобрений временно заморозят цены для аграриев РФ

Экономический кризис

Путин объявил о преодолении последствий пандемии в РФ

Путин объявил о преодолении последствий пандемии в РФ
Пандемия коронавируса

Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины

Правительство выделит регионам еще 85 млрд рублей на поддержку медицины

Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%

Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%

Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд

Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');