Министерская встреча ОПЕК+ назначена на воскресенье

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министерская встреча ОПЕК+ назначена на 18 июля, воскресенье, в 13:00 по московскому времени, сообщил секретариат ОПЕК.

На встрече министров в начале июля принятие решения об увеличении добычи нефти с августа странами ОПЕК+ было заблокировано ОАЭ, которые, как и все страны альянса поддерживали наращивание, но требовали для себя увеличения базы снижения добычи.

ОАЭ и Саудовская Аравия при посредничестве ряда стран вели переговоры, поскольку Саудовская Аравия не принимала условия ОАЭ.

Ранее министры обсуждали вариант увеличения нефтедобычи на 400 тыс. б/с с августа до апреля 2022 года, а затем продление сделки до конца 2022 года. ОАЭ просили изменить свою базу с апреля 2022 года с 3,168 дл 3,8 млн б/с. На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что ОАЭ и Саудовская Аравия договорились, что референтная база ОАЭ будет повышена до 3,65 млн б/с.