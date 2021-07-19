Рубль в понедельник утром слегка снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за нефтяными котировками на фоне их падения после решения стран ОПЕК+ о повышении добычи с августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,1 - 74,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,16 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,6675 руб./EUR1 (+17,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,8 коп. к уровню закрытия 16 июля, до 80,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,56 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,02 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 19 июля под влиянием нефтяных котировок, которые снижаются на фоне решения ОПЕК+ о повышении добычи с августа. 18 июля страны-участницы соглашения договорились об увеличении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц.

Кроме того, негативное влияние на нацвалюту оказывает общемировое снижение "аппетита к риску" у инвесторов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,8 за баррель, что на 1,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,04 за баррель, что на 1,07% ниже уровня на закрытие рынка 16 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,34%, китайский CSI300 - 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,32%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне опасений по поводу инфляции.

Несмотря на то, что многие крупнейшие компании страны отчитались о высоких показателях чистой прибыли и выручки на фоне восстановления экономики, реакция фондового рынка в целом была сдержанной.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост розничных продаж в США в июне - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в мае продажи упали на 1,7% против ранее объявленного снижения на 1,3%.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 80,8 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель с февраля текущего года.