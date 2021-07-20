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IBM увеличила выручку по итогам второго квартала подряд - на 3%

IBM увеличила выручку по итогам второго квартала подряд - на 3%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) увеличила выручку во втором квартале 2021 года на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Рост выручки был отмечен по итогам второго квартала подряд, что воодушевило инвесторов, поскольку в предыдущие четыре квартала показатель падал. За последние 34 квартала до начала текущего года IBM фиксировала снижение выручки в годовом выражении 30 раз, пишет MarketWatch.

Как говорится в пресс-релизе IBM, в апреле-июне текущего года выручка составила $18,75 млрд по сравнению с $18,12 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $18,29 млрд.

Чистая прибыль IBM во втором квартале сократилась на 2,6%, до $1,325 млрд по сравнению с $1,362 млрд за аналогичный квартал предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,47 с $1,52.

Тем временем прибыль без учета разовых факторов, включая приобретение и продажу активов, увеличилась до $2,33 на акцию с $2,18 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз на уровне $2,31 на акцию.

Выручка подразделения облачных и когнитивных технологий (включает облачные платформы и платформы обработки данных, когнитивные приложения и платформы обработки транзакций, а также показатели Red Hat) в апреле-июне увеличилась на 6% и достигла $6,1 млрд. Эксперты оценивали этот показатель в $5,93 млрд.

Доход подразделения глобальных технологических услуг повысился менее чем на 1% - до $6,34 млрд (консенсус-прогноз - $6,23 млрд). Выручка в сегменте, отвечающем за производство аппаратного и программного обеспечения, сократилась на 7% и составила $1,72 млрд (прогноз - $1,71 млрд), в сфере глобальных услуг для бизнеса, включая IT-консалтинг, поднялась на 12% - до $4,34 млрд (прогноз - $4,03 млрд).

Совокупная выручка облачных сервисов IBM во всех подразделениях компании увеличилась на 13%, до $7 млрд, говорится в пресс-релизе. Для сравнения: в первом квартале рост составил 21%.

Компания подтвердила годовой прогноз, согласно которому, ее скорректированный денежный поток в этом году составит $11-12 млрд.

Акции IBM на дополнительных торгах в понедельник выросли в цене на 3% после публикации компанией отчетности. С начала текущего года их стоимость увеличилась почти на 10%.

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