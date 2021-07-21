Рубль в среду незначительно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за нефтяными котировками.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,47 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4125 руб. (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,6125 руб. (+1,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,9 коп. к уровню закрытия 20 июля, до 80,35 рубля. Доллар при этом оказался на 7,85 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,02 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 21 июля связано со снижением цен на нефть эталонных марок. При этом от более резких колебаний курса национальную валюту уберегает некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,85 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,71 за баррель, что на 0,73% ниже уровня на закрытие рынка 20 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,55%, китайский CSI300 - на 0,69%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, набрав более 1,5%, после падения рынка днем ранее.

Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на существенно больший, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в минувшем месяце. Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель за последние три месяца.