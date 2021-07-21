Авиакомпания "Азимут" решила разбавить свой парк SSJ100 шестью Airbus A220

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут", которая использует только российские самолеты Sukhoi Superjet 100, подписала на авиасалоне МАКС-2021 соглашение с европейским концерном Airbus о поставках шести A220.

Поставки запланированы на 2022-2024 годы, уточнил "Интерфаксу" гендиректор "Азимута" Павел Екжанов.

Совладелец авиакомпании Виталий Ванцев говорил ранее о планах приобрести А220 для полетов за рубеж.

Сейчас в парке "Азимута" 15 "Суперджетов".

Днем ранее авиакомпания и ПАО "Корпорация "Иркут" также на МАКС-2021 заключили соглашение о поставке еще десяти SSJ100 до 2026 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди российских авиакомпаний. На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% - подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".