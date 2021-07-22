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Рубль не меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов - снижении нефти и росте аппетита к риску.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 74,015 руб./$1, евро - 87,24 руб./EUR1, как и на закрытие накануне.

Доллар при этом оказался на 47,97 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,83 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 22 июля на фоне неоднозначных внешних сигналов. Давление на нацвалюту оказывает снижение нефтяных котировок. В то же время благоприятный эффект на нацвалюту оказывает улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,95 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,06 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка 21 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,58%, китайский CSI300 - на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний.

Успешный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержал оптимистичные настроения на рынке после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Однако некоторые по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

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