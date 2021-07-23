Фондовые индексы США закрылись ростом в четверг

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли, пишет CNBC.

"Экономика все еще находится на этапе активного восстановления, выручка и прибыль компаний резко увеличивается, и это весьма оптимистичная ситуация", - отмечает директор по фондовому рынку США в Lazard Asset Management Рон Темпл.

Рынок акций подвергся давлению ранее в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 51 тысячу - до 419 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Это максимальный уровень за последние девять недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 368 тыс., а не 360 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 348 тыс.

Бумаги Microsoft Corp. подорожали на 1,7% после того, как аналитики Citi повысили их ценовой ориентир, отметив, что квартальные результаты компании, которые будут опубликованы на следующей неделе, могут превзойти ожидания экспертов.

Акции Apple Inc. прибавили в цене 1% на фоне того, что эксперты Canaccord Genuity отметили "высокий спрос" на продукцию компании в преддверии ее квартального отчета на следующей неделе.

Котировки акций Dow Inc. снизились на 1,3%. Американская химическая компания во втором квартале 2021 года вышла на прибыльный уровень и увеличила выручку на 66,2%, при этом показатель превысил ожидания аналитиков.

Акции американской Texas Instruments Inc. подешевели на 5,3%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 40%, выручку на 41%. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка, однако прогнозы компании на третий квартал не оправдали ожиданий.

Цена бумаг Whirlpool Corp. уменьшилась на 1,2%. Американский производитель бытовой техники увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 19,4 раза и улучшил прогноз на текущий год в целом.

Бумаги AT&T Inc. подорожали на 0,4%. Американская телекоммуникационная компания во втором квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 23,2%, при этом скорректированная прибыль в расчете на акцию превзошла прогнозы аналитиков.

Капитализация Southwest Airlines Co. уменьшилась на 3,5%. Американская авиакомпания зафиксировала чистую прибыль в размере $348 млн, или $0,57 на акцию, во втором квартале 2021 года благодаря разовым выплатам в размере $724 млн, полученным в рамках антикризисной госпрограммы поддержки занятости.

Рыночная стоимость American Airlines Group уменьшилась на 1,1%. American Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом выручка подскочила более чем в 4 раза и превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций Blackstone Group Inc. повысились на 4,1%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль во втором квартале 2020 года благодаря рекордному росту стоимости ее портфеля.

Акции Uber Technologies выросли на 0,1%. Подразделение компании, Uber Freight, подписало обязывающее соглашение о приобретении американской Transplace, предоставляющей технологические решения в сфере логистики, примерно за $2,25 млрд у TPG Capital.

Бумаги Biogen Inc. выросли на 1,1%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания во втором квартале снизила чистую прибыль на 71%, выручку - на 24,5%.

Акции Didi Global Inc., крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, подешевели на 11,3% на сообщении агентства Bloomberg о том, что китайские регуляторы рассматривают возможность серьезного наказания для компании в связи с проведением IPO в США в июне.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 25,35 пункта (0,07%) и составил 34823,35 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 8,79 пункта (0,20%), поднявшись до 4367,48 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 52,64 пункта (0,36%) и составил 14684,60 пункта.