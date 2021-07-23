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Рубль в пятницу утром стабилен к доллару и евро в ожидании заседания ЦБ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,67-73,76 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,7075 руб./$1 (+0,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,7575 руб./EUR1 (+1 копейка к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,86 копеек к уровню закрытия 22 июля, до 79,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,52 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 23 июля вызваны ожиданиями заседания совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 23 июля, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке. Решение будет опубликовано в 13:30 МСК.

ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) продолжится и ставка вновь будет повышена. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV 28 июня заявила, что ЦБ может обсудить повышение ставки шагом от 25 до 100 б.п., итоговый выбор предопределят поступающие данные. Она отметила сохранение инфляции и инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, достаточно быстрое восстановление экономики, а также разрыв между устойчивым ростом спроса и отстающим ростом предложения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $73,56 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,66 за баррель, что на 0,35% ниже уровня на закрытие рынка 22 июля.

Китайский фондовый индекс CSI 300 в пятницу демонстрирует отрицательную динамику, снижаясь на 1,08%. В свою очередь, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,24%.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний. Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли.

При этом ранее рынок подвергся давлению в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 51 тысячу - до 419 тысяч человек. Это максимальный уровень за последние девять недель. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 368 тысяч.

Московская биржа

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