Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется выше $73 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%, при этом лидируют бумаги металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3763,45 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1608,91 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 73,72 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги UC Rusal (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,5% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,1%), расписки Ozon (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, важнейшим событием дня для отечественного рынка станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке (ожидается, что регулятор повысит показатель сразу на 0,5-1 процентный пункт для сдерживания темпов инфляции). Рост индексов может продолжиться: индекс МосБиржи составит 3740-3780 пунктов, индекс РТС будет двигаться в коридоре 1600-1700 пунктов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу смешанный: азиатские рынки преимущественно снижаются, валюты риска слабеют, но растут промышленные металлы. В Японии стартовали олимпийские игры, которые могут прерваться, если коронавирус станет главным чемпионом.

В России ЦБ РФ проведет заседание совета директоров, на котором может повысить ставку до 6,0% с 5,5%. Также в течение дня выйдут предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны поднимется до 60,0 пункта с 59,5 пункта в июне. В США индекс производственной активности может снизиться до 61,9 пункта с 62,1 пункта в июне, а в сфере услуг - повыситься до 64,8 пункта с 64,6 пункта в июне. Закроет день статистика Baker Hughes по активным буровым в США.

Нефть проседает, но панических настроений нет, вышедшие на этой неделе прогнозы были в большей степени позитивными. В Morgan Stanley полагают, что спрос продолжит превышать предложение до конца года, что предполагает цены нефти в районе $75 и выше. Британский банк Barclays предполагает постепенное повышение цены нефти в ближайшем будущем на фоне сохраняющегося дефицита поставок. Аналитики банка даже допускают ралли до $100 за баррель, если ОПЕК+ не будет торопиться с повышением добычи. Средняя цена в текущем году составит $69 за баррель Brent по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $66, отмечает Кочетков.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4%. Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли, пишет CNBC.

Рынок акций подвергся давлению ранее в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе. Так, число новых заявок на пособие по безработице выросло до 419 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения до 348-350 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (Япония не работает в связи с празднованием Дня здоровья и спорта и церемонией открытия Олимпийских игр, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме.

В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после роста накануне, но цена нефти Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,56 за баррель (-0,3% и +2,2% в четверг), августовская цена WTI - $71,66 за баррель (-0,4% и +2,3% накануне).

Поддержку котировкам ранее оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса, неделя может закрыться ростом цен.

В то же время давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.