"Дочка" Eurasia Drilling через суд взыскала с таможни переплаченную пошлину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Астраханской области принял решение взыскать с Астраханской таможни в пользу ООО "Буровая компания Евразия шельф" ("БКЕ Шельф", структура Eurasia Drilling) излишне взысканную пошлину в размере 6,397 млн рублей при импорте бурильных труб из ОАЭ, говорится в материалах суда.

В материалах поясняется, что "БКЕ Шельф" для исполнения внешнеторгового контракта ввезла из ОАЭ в РФ 100 бурильных труб. Для оформления груза был представлен сертификат происхождения товара, выданный торгово-промышленной палатой Дубая.

На астраханском таможенном посту было принято решение о проведении дополнительной проверки в связи с нарушением требований к заполнению сертификата о происхождении товаров. Был произведен расчет размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в 6 млн 397 тыс. рублей, которые пришлось заплатить компании "БКЕ Шельф". Сертификат изъяли для экспертизы, которая показала, что он изготовлен на электрофотографическом устройстве, что не позволительно для бланков строгой отчетности и ценных бумаг. Таможня заявила о несоответствии представленного документа установленным требованиям.

"БКЕ Шельф" сочла незаконным взыскание с нее повышенной пошлины и обратилась арбитражный суд. Астраханский арбитраж удовлетворил требования компании, отметив, что отсутствие на сертификате средств защиты таможенный орган экспертным путем не установил. Кроме того, ОАЭ не предоставляют документы в бумажном виде, так как на государственном уровне утвержден электронный документооборот, выданный сертификат является подлинным и его достоверность можно проверить по идентификационному номеру.

ООО "БКЕ Шельф" входит в Eurasia Drilling Company, которая владеет обществом через Cypress Oilfield Holdings Limited.

Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане. По итогам 2020 года БКЕ сохранила свою долю на рынке наземного бурения в России на уровне 13%.