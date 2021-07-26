Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

"Дочка" Eurasia Drilling через суд взыскала с таможни переплаченную пошлину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Астраханской области принял решение взыскать с Астраханской таможни в пользу ООО "Буровая компания Евразия шельф" ("БКЕ Шельф", структура Eurasia Drilling) излишне взысканную пошлину в размере 6,397 млн рублей при импорте бурильных труб из ОАЭ, говорится в материалах суда.

В материалах поясняется, что "БКЕ Шельф" для исполнения внешнеторгового контракта ввезла из ОАЭ в РФ 100 бурильных труб. Для оформления груза был представлен сертификат происхождения товара, выданный торгово-промышленной палатой Дубая.

На астраханском таможенном посту было принято решение о проведении дополнительной проверки в связи с нарушением требований к заполнению сертификата о происхождении товаров. Был произведен расчет размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в 6 млн 397 тыс. рублей, которые пришлось заплатить компании "БКЕ Шельф". Сертификат изъяли для экспертизы, которая показала, что он изготовлен на электрофотографическом устройстве, что не позволительно для бланков строгой отчетности и ценных бумаг. Таможня заявила о несоответствии представленного документа установленным требованиям.

"БКЕ Шельф" сочла незаконным взыскание с нее повышенной пошлины и обратилась арбитражный суд. Астраханский арбитраж удовлетворил требования компании, отметив, что отсутствие на сертификате средств защиты таможенный орган экспертным путем не установил. Кроме того, ОАЭ не предоставляют документы в бумажном виде, так как на государственном уровне утвержден электронный документооборот, выданный сертификат является подлинным и его достоверность можно проверить по идентификационному номеру.

ООО "БКЕ Шельф" входит в Eurasia Drilling Company, которая владеет обществом через Cypress Oilfield Holdings Limited.

Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане. По итогам 2020 года БКЕ сохранила свою долю на рынке наземного бурения в России на уровне 13%.

Астрахань Буровая компания Евразия шельф Eurasia Drilling Company

Новости

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Банки РФ в I полугодии увеличили прибыть почти вдвое

Курс биткойна подскочил на 20%, достиг максимума за шесть недель

"Магнит" и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Шувалова назначили главой госкорпорации ВЭБ сроком на пять лет

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Пандемия коронавируса

РФПИ заверил, что пересмотр соглашения о поставках "Спутника V" Аргентине не обсуждается

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');