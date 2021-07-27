Рынок акций РФ завершил торги снижением вслед за Европой и США

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением индексов вслед за откатом фондовых площадок в Европе и США из-за фиксации прибыли игроками в преддверии итогов заседания Федрезерва США; нефть также не смогла развить восходящее движение – Brent осталась в коридоре $74-75 за баррель.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 733,1 пункта (-0,5%), индекс РТС – 1 594,64 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4%, при этом подросли металлурги.

Доллар подрос до 73,75 рубля (+0,1 рубля).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4% с 3,8%, ожидавшихся им в апреле, и 3%, прогнозировавшихся в январе. Одновременно с этим он более пессимистично, чем раньше, оценил рост ВВП РФ в 2022 году – 3,1% вместо 3,8%.

Подешевели расписки TCS Group (-4%), "Яндекса" (-3,2%), UC Rusal (-1,4%), ПАО "Полюс" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (-0,8%), "Газпрома" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), расписки Ozon (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Производство Polymetal во II квартале 2021 года снизилось на 6% год к году, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это произошло из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино, поясняет Polymetal. При этом по итогам полугодия производство составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, что лишь незначительно (на 1%) меньше, чем в первой половине прошлого года. Выручка Polymetal во II квартале за счет высоких цен на металлы увеличилась на 6% год к году, составив $681 млн. Выручка за I полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд.

Электростанции ПАО "Интер РАО" в I полугодии увеличили производство электроэнергии на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии вырос на 14,7%, до 23,3 млн Гкал.

Подорожали акции "НЛМК" (+3,3%), "Северстали" (+2,4%), "ММК" (+2,2%), "Норникеля" (+1,7%), "Московской Биржи" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ во вторник оказался под давлением пессимистических настроений на мировых рынках – индексы акций упали на биржах в Гонконге и Шанхае на фоне регуляторного ужесточения в Китае, также просели фондовые в Европе и Штатах. В условиях ухода от риска доходности облигаций сокращаются (10-летние UST торгуются на уровне 1,23%), рынок акций РФ на фоне просевшей вечером нефти также ушел в "минус" по индексам в ожидании итогов заседания ФРС.

Комментарии экспертов

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, прогнозы о перспективности рынка Китая и "необъятности инвестиционных возможностей" сталкиваются с реальностью китайского регулирования публичных компаний. Серия новых проблем у китайских эмитентов (таких как TAL, DIDI, BABA), связанная, в первую очередь с регулированием, а не финансовыми показателями, обрушила азиатские фондовые индексы.

Относительно объемов мировых финансовых рынков китайский рынок находится на третьем месте по капитализации, уступая только рынкам США и Японии. Однако рынок США занимает 56% от этого объема, а китайский – всего 5,5%. Поэтому драматизировать и ожидать каскадного обвала всех остальных финансовых рынков вслед за китайским пока не стоит. Но глобализация финансовых рынков привела к тому, что в Китай инвестировано много американских денег, так что волатильность на рынках точно возрастет, считает эксперт.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также считает, что основным негативом остается агрессивная политика Китая в области регулирования деятельности коммерческих структур страны, что создает риски инвестирования в них, вызывая бегство иностранных инвесторов с китайского рынка.

В преддверии итогов заседания ФРС США важную роль в краткосрочной динамике рынков способна сыграть статистика по американской экономике. Сильная статистика может увеличить вероятность ужесточения риторики Федрезерва, поэтому окажет давление на рисковые активы и вызовет укрепление доллара.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, фондовая Европа умеренно снижается во вторник - в отсутствие значимых новостей на континенте европейские инвесторы решили проявить осторожность на фоне обвала китайских акций, предстоящего заседания ФРС США и большого количества отчетов крупных компаний на этой неделе.

Рынок акций РФ торгуется нейтрально. С одной стороны, нервозности добавляет умеренно негативный внешний фон, вызванный обвалом китайских акций. С другой, цены на нефть и сырьевой сектор в целом не участвуют в небольшой нисходящей коррекции, что не дает поводов для снижения и для российского рынка.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пока безуспешно пытается вернуться выше линии восходящего тренда, что необходимо для продолжения роста. При этом ближайшей сильной поддержкой в случае усиления коррекции выступает уровень 3600 пунктов, считает Кауфман.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,03-0,2%, обновив исторические максимумы в преддверии важных событий недели – в среду будут подведены итоги заседания Федрезерва США, в четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП за II квартал.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 2,5%, гонконгский Hang Seng упал на 4,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,4-0,7%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,9%, а район 4380 пунктов).

Согласно вышедшим во вторник предварительным данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос всего на 0,8% при прогнозах роста на 2,2% после майского подъема на 2,3%. Заказы без учета транспорта также оказались слабыми (+0,3% при прогнозах +0,8%).

Между тем, индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле вырос до 129,1 пункта при прогнозах снижения до 123,9 пункта с объявленного ранее июньского уровня 127,3 пункта (июньский показатель был пересмотрен с повышением до 128,9 пункта), свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены просели, попытки подъема сдерживаются беспокойством по поводу распространения нового варианта коронавируса; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $74,43 за баррель (-0,1% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI – $71,62 за баррель (-0,4% и -0,2% в понедельник).

Быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением, отмечают эксперты.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР HeadHunter (-7,3%), акции ПАО "Русская аквакультура" (-5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,3%), "Объединенной вагонной компании" (-3,3%).

Электростанции En+ Group (-1,6%) в I полугодии увеличили производство электроэнергии на 12% в годовом выражении, до 44 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка на ГЭС выросла на 15,3%, до 36,9 млрд кВт.ч.

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+11,2%), ПАО "Русолово" (+4,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+3,5%), "ВСМПО-Ависма" (+2,5%).

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (+1,2%) по РСБУ в I полугодии 2021 г. выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,99 млрд руб., следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,3 млрд рублей (из них 11,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,14 млрд рублей на акции "Норникеля").